Home > Annaba276 Views3 Mins0 Comment Entretien Et Amélioration Du Cadre De Vie À Annaba : Réunion Prometteuse

Entretien Et Amélioration Du Cadre De Vie À Annaba : Réunion Prometteuse Entre Wali Et Comités De La Ville
EDITEUR - 22 AVRIL 2024

L'amphithéâtre du Palais des arts et de la culture « Mohamed Boudiaf » d'Annaba s'est avéré trop exigu durant la matinée d'hier, dimanche 21 avril pour accueillir les centaines de représentants des comités de la ville et des associations de quartier lors d'une rencontre avec Abdelkader Djellaoui, wali d'Annaba. Un rendez-vous, qualifié de « prometteur », qui a permis aux représentants d'exposer les objectifs déjà atteints ou en cours de réalisation. En outre, cette rencontre a offert l'opportunité aux participants d'informer le chef de l'exécutif sur les obstacles rencontrés sur le terrain pour relancer des projets en matière d'amélioration du cadre de vie, susceptible de donner une nouvelle allure à la Coquette. Cela est d'autant plus important avec la saison estivale qui pointe son nez, et durant laquelle la ville d'Annaba est généralement très fréquentée par les touristes. Dans son intervention, le wali a tenu à féliciter les représentants des comités de la ville pour leur rôle dans l'amélioration du cadre de vie, en rappelant à l'assistance leurs principales missions. Il s'agit ici de « définir le cadre d'intervention et la démarche à entreprendre en matière d'hygiène, de salubrité publique et de protection de l'environnement ». Il a également souligné l'importance de « surveiller la mise en œuvre des opérations d'entretien des espaces publics, des différents réseaux, ainsi que la collecte des ordures ménagères et des déchets solides ». Le chef de l'exécutif a appelé les responsables locaux à apporter leur soutien aux comités locaux à la circonscription administrative, afin de permettre aux membres des comités et aux représentants des associations de contribuer pleinement au développement de leur municipalité. Il est à noter que les comités de la ville (Coville) sont des structures chargées de propositions et de concertation entre les élus locaux et les administrés. Pour rappel, ces comités ont été créés par circulaire du wali d'Alger, officiellement le 28 septembre 2004, sous l'appellation de « comité de coordination chargé de l'hygiène, de la salubrité publique et de la protection de l'environnement ». B. Salah-Eddine