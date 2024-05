Le wali à la 1ère session ordinaire de l’APW : « Chacun doit contribuer à redorer le blason terni de la ville » Azzedine Ighil by Azzedine Ighil 15 mai 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 42 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Toujours dans son allocution tenue ce mardi au siège de la wilaya, à l’occasion de la 1ère session ordinaire de l’APW, le chef de l’Exécutif, Abdelkader Djellaoui, sous la présidence conjointe du P/APW, a souligné que les pouvoirs publics déploient de grands efforts en faveur de la prise en charge des préoccupations citoyennes. Un saut qualitatif est réalisé dans les programmes de développement alloués à la wilaya. Le wali a déclaré : «Nous accueillerons dans les prochains jours la saison estivale qui sera différente des années précédentes, pour présenter un service public de qualité.» Et d’enchaîner : «Il ne sera plus question de parasols et de tables loués à travers les plages urbaines de la commune d’Annaba. Nous avons fait un effort considérable pour l’aménagement du littoral, dans les plages autorisées à la baignade, mais aussi certaines places publiques.» Le chef de l’Exécutif a tenu à rappeler qu’il sera procédé à la mise en service du téléphérique Annaba-Séraidi le 5 juillet prochain, à l’occasion de la Fête de l’indépendance. «Le sort du projet du tramway a été évoqué et nous avons proposé son dégel», dira le wali. Il a ensuite cité le lancement d’un certain nombre de projets structurants à travers la wilaya qui concernent les secteurs des transports, des mines et des travaux publics, tels que l’extension du port et la réalisation du quai minéralier et le dédoublement de la ligne ferroviaire Annaba-Ramdane Djamel, wilaya de Skikda) ; mais, aussi, le coup d’envoi du projet de dédoublement de la RN21 reliant Annaba à la wilaya de Guelma. Dans le registre de la culture, notamment le 7e art, à l’occasion du Festival méditerranéen du cinéma d’Annaba, l’orateur s’est engagé à fournir un effort pour la réhabilitation des salles de cinéma, longtemps abandonnées et dans un état lamentable. Sur le plan de la sécurité alimentaire, Abdelkader Djellaoui a annoncé la réalisation de quatre docks silos dans les communes de Ain Berda et Tréat, d’une capacité de 5.000 tonnes chacun. Il a également annoncé l’ouverture des plis le 22 mai prochain, pour le choix de l’entreprise, par la direction des Equipements publics, pour la réalisation d’un silo d’une capacité d’un million de quintaux dans la commune de Berrahal. En conclusion, le chef de l’Exécutif de la wilaya est certain que, par l’engagement et la contribution de tout un chacun, le blason, terni de la ville, sera redoré. A.Ighil