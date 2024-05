Nouveaux standards pour Oued Bakrat : Les portefeuilles des citoyens épargnés ! Lilia Mechakra by Lilia Mechak

Nouveaux standards pour Oued Bakrat : Les portefeuilles des citoyens épargnés ! Lilia Mechakra by Lilia Mechakra 14 mai 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 221 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Hier encore, durant la session de l’APW, l’aménagement de la plage Oued Bakrat a été longuement abordé par les autorités qui ont investi deux importantes enveloppes pour cette saison estivale à Seraidi. Nous avons rencontré le maire de la commune de Seraidi, M. Ali Rachedi, qui est aujourd’hui à la tête de l’opération d’aménagement. Nous avons naturellement, abordé la question de la gratuité des lieux qui inquiète, tant l’aménagement des lieux semble être colossale et coûteux. A ce sujet, le maire est on ne peut plus clair, «la privatisation de la plage est inconcevable». La plage reste publique. Toutefois, trois lots de terrain seront cédés à des investisseurs touristiques sous forme de concessions de 3 à 5 ans. Deux d’entre elles sont situées sur les extrémités de la plage, tandis que la troisième se trouve au milieu de la plage, non loin de la piste d’atterrissage de parapente. Chaque lot sera, par la suite, réparti en trois pour les opérateurs qui répondent aux critères de participation à l’appel d’offres. Toute la partie restante de la plage reste gratuite. Cette année, les plagistes habitués à installer leurs parasols à l’avant de la plage, n’auront plus le droit d’exercer de cette manière. Si leur activité n’est pas directement suspendue, ils devront désormais planter chaque parasol à la demande du client et n’ont, de ce fait, plus la possibilité de monopoliser l’espace sans clients. Ils devront, également, se plier à des standards plus précis pour ce qui est du droit d’activité à Oued Bakrat. Quiconque a des déboires judiciaires dans son casier ou des antécédents de mauvaise conduite notifiés à l’APC sur la plage, n’aura plus le droit de tenir son activité estivale. Par ailleurs, un quai flottant sera installé pour règlementer l’activité des jets-ski. Ces derniers devront, systématiquement, être stationnés dans l’espace qui leur ait réservé sous peine de recevoir d’importantes amendes. Par ailleurs, rappelons qu’un budget supplémentaire a été accordé à la Commune pour installer des antennes téléphoniques sur la plage, pour permettre, ainsi, une meilleure connectivité aux baigneurs. En outre, une nette amélioration du cadre et des services est attendue. Mais, les vacanciers ne devraient pas voir leurs portefeuilles être impactés par ces changements. Comme chaque année, l’ouverture de cette plage emblématique de la wilaya, est au cœur des préoccupations des citoyens annabis qui entretiennent un rapport fusionnel avec ce lieu chéri par tous. Par : M. L