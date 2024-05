France : ces 5 stars franco-algériennes ont fait l’actualité cette semaine Société Par: Merzouk A. 18 Mai 202

France : ces 5 stars franco-algériennes ont fait l’actualité cette semaine Société Par: Merzouk A. 18 Mai 2024 à 21:45 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Cette semaine, cinq célébrités d’origine algérienne ont fait la une de l’actualité en France. De la chanson à la danse, en passant par la gastronomie et le foot, cinq célébrités franco-algériennes ont fait l’actualité cette semaine. Le soutien à la Palestine était présent. PUBLICITÉ De Slimane qui a fait briller la France à l’Eurovision, à Leila Bekhti qui a affiché son soutien à Palestine au Festival de Cannes, puis à Akrame Benallal désigné chef cuisinier pour les JO de Paris et à la danseuse étoile Myriam Ould-Braham, les stars d’origine algérienne n’ont pas manqué de faire parler d’eux cette semaine. Eurovision : Slimane fait briller la France et suscite des critiques en Israël Le chanteur d’origine algérienne, de parents immigrés algériens originaires de Biskra, Slimane, a fait une belle performance en interprétant sa chanson « Mon amour » lors de la finale du concours musicale de l’Eurovision. Représentant la France, il a terminé à la quatrième place. Cet exploit n’est pas le seul à être réalisé par ce chanteur aux origines algériennes. Au moment où le débat sur la cause palestinienne fait rage en France, compte tenu de ligne officielle du pays, soutenant clairement Israël dans son génocide à Gaza, Slimane a refusé de répondre sur une question à ce propos. Interrogé par un journaliste le 10 mai, soit la veille de sa performance, il a préféré garder le silence et de quitter l’interview. « Avez-vous un message pour les spectateurs israéliens ? », lui lance le journaliste en anglais. « No », répond-il, gêné avant de lui tourner le dos. La réaction de l’artiste, refusant de s’immiscer dans ce débat épineux en France, a été saluée par des internautes, notamment sur X, estimant que la question, plus globalement la politique, n’avait rien à faire dans un tel évènement. Mais la presse israélienne s’est montrée critique à l’égard du chanteur. L’actrice Leila Bekhti affiche son soutien à la Palestine à Cannes Alors que la France officielle continue de stigmatiser tout soutien affiché à la cause palestinienne, l’actrice franco-algérienne Leïla Bekhti, n’a pas hésité à afficher son soutien au peuple palestinien. Mercredi, lors de son apparition sur le tapis rouge du festival de Cannes, elle a arboré un pin’s représentant une pastèque en forme de cœur. Il est bien connu que ce symbole est utilisé pour représenter l’engagement envers la cause palestinienne. Son geste, discret, mais hautement symbolique, vient s’ajouter à son engagement aux côtés de l’Unicef pour les enfants de Gaza. « Il faut que ça s’arrête », lance l’actrice franco-algérienne, dans une vidéo, dénonçant « une situation tragique » dont les enfants « sont les premières victimes ». Akrame Benallal, chef d’origine algérienne désigné cuisinier aux JO de Pairs Dans l’objectif de soigner sa réputation culinaire et gastronomique de renommée mondiale, la France a le devoir d’offrir une expérience culinaire digne de son rang à ses invités de marque lors des JO de Paris du 26 juin au 11 août 2024. Aux côtés de Amandine Chaignot et Alexandre Mazzia, le chef franco-algérien étoilé, Akrame Benallal, originaire d’Oran, a été désigné au début du mois en cours pour cuisiner les repas aux 15 000 athlètes qui seront en compétition au JO de Paris. La danseuse étoile franco-algérienne Myriam Ould-Braham quitte l’Opéra de Paris Nommée danseuse étoile à 30 ans en juin 2012, Myriam Ould-Braham, et après avoir réalisé « une merveilleuse carrière » dans la danse classique, a décidé de mettre fin à sa carrière de scène lors d’une représentation au Palais Garnier de Giselle, ce samedi 18 mai. « Je suis très heureuse, très sereine. J’ai dansé tous les grands rôles que j’avais envie de danser… », affirme la danseuse de 42 ans née à Alger. Elle estime qu’il est temps de passer à autre chose et de faire une pause, autant physiquement que mentalement. Il « ne fallait pas qu’elle se prolonge plus », ajoute-t-elle à propos de sa carrière, précisant qu’elle a envie désormais d’être « moins en souffrance ». Une performance magique de Zidane lors d’un match de gala En bonus, une autre star d’origine algérienne fait encore sensation sur le terrain de foot, malgré ses 52 ans. Mardi 14 mai, Zinedine Zidane a fait part à un match de gala organisé entre le Variété Club de France et les légendes des Girondins de Bordeaux au Parc Lescure. En pleine forme, l’ancien joueur de l’équipe de France a fait un show remarquable. Le joueur franco-algérien a été en effet filmé en train de multiplier les jongles sur plusieurs mètres avec une aisance technique particulière. Un geste qui a fait réagir tous les présents au stade Chaban-Delmas et les internautes du monde entier.