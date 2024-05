Cité 600 logements Sidi Amar : A sec depuis des semaines ! ikram saker by ikram saker 19 mai 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 3 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Les habitants de la cité des 600 logements de la commune de Sidi Amar ont lancé, hier, un appel pressant aux autorités locales et au Comité de ville sur la page Facebook «La voix du citoyen libre». Ces citoyens vivent une situation critique due à une grave pénurie d’eau potable qui perdure depuis plusieurs semaines. Face à cette situation insupportable, les résidents ont décidé d’exprimer leur désarroi et de demander une intervention urgente des autorités compétentes. Dans une lettre collective adressée au wali, les habitants déplorent l’absence de réponse satisfaisante de la part de la direction de l’Algérienne des Eaux, malgré de nombreuses plaintes déposées. «Nous avons signalé à plusieurs reprises le problème à la direction de l’Algérienne des Eaux, mais en vain», écrivent-ils Il convient, également, de mentionner que cette pénurie d’eau est attribuée à un problème technique et à des fuites. Ce qui a considérablement réduit l’approvisionnement en eau potable. Cette situation se pose avec une acuité particulière à l’approche de l’été. En outre, un nouveau réservoir d’eau, censé améliorer la situation, reste hors service pour des raisons encore inexpliquées, les autorités invoquant le manque de personnel comme justification. La situation est particulièrement critique pour les résidents des étages supérieurs, qui souffrent davantage de cette pénurie. Ces citoyens interpellent le wali pour qu’il intervienne dans les plus brefs délais afin de résoudre le problème de manque d’eau et de clarifier cette confusion, mettant ainsi fin à leur souffrance quotidienne. Par : I.S