Le Métro d’Alger aspire à un réseau élargi à 60 km Par ania.b 27 mai 2024 à 14:08 Le métro d’Alger, un des m

Le Métro d’Alger aspire à un réseau élargi à 60 km Par ania.b 27 mai 2024 à 14:08 Le métro d’Alger, un des moyens de transport les plus utilisés dans la capitale, accueille quotidiennement près de 200 000 passagers. En 2023, 46 millions de voyageurs ont emprunté ce réseau pour se déplacer dans les différentes communes. Kherfi Menad, directeur général de l’entreprise Métro d’Alger, a fourni ces chiffres impressionnants. Inauguré en 2011, le métro d’Alger rend d’énormes services aux habitants se rendant ou travaillant dans Alger centre ou ses alentours. Sa réussite indéniable pousse l’État à agrandir ce réseau. Kherfi Menad assure que plusieurs projets d’extension des lignes sont en cours. Actuellement, la ligne du métro s’étend sur 19 km, mais ce n’est qu’un début. Plusieurs travaux sont en cours pour agrandir ce réseau. Le premier projet reliera la station d’El-Harrach centre à l’aéroport international d’Alger Houari-Boumediene. Cette extension de 9,5 km comportera neuf nouvelles stations. Le tunnelier, un appareil très moderne, a permis de réaliser ce tronçon avec une grande précision. Les travaux de génie civil sont en phase de finalisation après la fin de l’opération d’excavation. La prochaine étape consistera à équiper les stations. Les travaux avancent bien, et les responsables du projet sont satisfaits des résultats obtenus jusqu’à présent. Un autre projet d’extension reliera la station d’Aïn Naâdja à Baraki sur une longueur de 4 km, avec quatre stations. Kherfi Menad a également annoncé cette extension lors d’une émission diffusée sur l’ENTV. Objectif : un Réseau de 60 km à moyen terme Kherfi Menad a évoqué les projets futurs et a rendu hommage aux compétences locales. Tous les travaux sont réalisés par des entreprises locales, avec des cadres algériens à la tête de ces projets. L’objectif est d’atteindre un réseau de 60 km à moyen terme avec des nouvelles lignes comme Chevalley-Dély Ibrahim, Chéraga-Ouled Fayet et El-Achour-Draria. Des études sont également prévues pour des projets dans d’autres communes d’Alger. Alger n’est pas la seule ville concernée par ces développements. Oran, la capitale de l’ouest du pays, aura aussi son métro. Des études sont en cours pour des projets d’extension du tramway dans des villes telles que Constantine et Oran. Une ligne desservira Bir El-Djir et Belgaid. Oran aura également son métro, a annoncé Kherfi Menad. En plus d’Alger, Oran et Constantine, le tramway est déjà disponible dans quatre autres villes : Sétif, Ouargla, Mostaganem et Sidi Bel-Abbès. Ces projets de transport urbain visent à désengorger le trafic routier et à améliorer la mobilité des citoyens.