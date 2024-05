Des dessertes prévues dès juillet Les voyageurs boudent la gare maritime de Annaba Inaugurée en juin dernier, la nouvelle gare maritime d’Annaba a du mal à attirer les voyageurs dans les deux sens. Des problèmes persistent.Des problèmes persistent. Le secrétaire général du ministère des Transports, Djamel-Eddine Abdelghani Dridi, l'a annoncé en marge de sa présence dans la wilaya d'Annaba où il a supervisé le départ du premier groupe de pèlerins vers les Lieux saints de l'islam. Saisissant l'occasion de sa présence à Annaba, le commis de l'État a inspecté plusieurs structures relevant du département des transports, dont la nouvelle gare maritime entre autres. Cet infrastructure publique peine à attirer les voyageurs, du moins pour le moment. Puisque, comme annoncé par le SG du ministère des Transports, la programmation des dessertes maritimes depuis la nouvelle gare d'Annaba, est fixée pour le mois de juillet. Une annonce qui vient en réponse à une question soulevée, il y a deux semaines, lors de la première session d'APW de 2024, par des élus qui se sont interrogés sur l'absence de dessertes maritimes depuis la wilaya d'Annaba. En réponse, le wali d'Annaba Abdelkader Djellaoui, intrigué à son tour, a signifié qu'il allait s'informer par lui-même sur ce manque d'engouement des voyageurs. Il a dans ce sillage lancé qu'il allait tenir informé le ministre de tutelle. Le quotidien L'Expression est allé s'enquérir auprès de quelques sources proches de l'activité de la nouvelle gare maritime. Celle-ci, bien que dotée des moyens matériels et humains nécessaires, a du mal à attirer les voyageurs d'outre-mer. Selon les informations apportées par une source responsable au sein de la gare maritime, la raison se rapporte d'une part, au lieu de l'achat du billet. Et d'autre part le défaut de coordination et de collaboration entre les différents départements. «Le plus grand nombre de voyageurs achètent leurs billets sur Skikda», a expliqué notre source. Et d'ajouter «on ne peut pas programmer une desserte avec un bateau vide, car nous ne pouvons pas obliger les gens à acheter leurs billets sur Annaba». Dans l'élan des informations fournies sur cet état de fait, la même source a souligné l'absence de coordination et de collaboration entre les différents départements. Comme d'ailleurs mis en relief par Dridi qui, sur place, a souligné l'importance du travail d'équipe pour faire avancer les opérations. Tout en mettant en garde contre les conséquences de cet état d'esprit qui prend en otage le citoyen, le responsable a déploré le travail en solo de chaque service qui cherche à imposer sa démarche. Au-delà, Dridi a insisté sur une communication transparente, une coopération étroite et une vision collective, des éléments sur lesquels « repose le succès», a-t-il dit. Dans ce sens, le même responsable a insisté, d'une part, sur l'harmonisation des efforts en tant que facteur essentiel pour garantir un service de qualité aux citoyens et aux visiteurs et d'autre part, sur l'amélioration de la qualité d'accueil et accélération des procédures sans compromettre l'efficacité du contrôle et le respect des procédures de sécurité. Les propos du SG au département des Transports étaient similaires à ceux rapportés par notre source qui a surtout déploré le manque de communication entre les différents services. Ce sont ce fait et bien d'autres encore qui ont poussé les citoyens à déserter la gare maritime d'Annaba et s'orienter vers celle de la wilaya de Skikda où, nous dit-on «l'accueil et le service, sont importants pour les voyageurs». Wahida BAHRIWahida BAHRI 00:00 | 27-05-2024 Share