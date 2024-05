L’Algérie exporte 46.000 tonnes de cette matière vers les États-Unis Par Amina Aouadi 28 mai 2024 à 12:52 Ann

L’Algérie exporte 46.000 tonnes de cette matière vers les États-Unis Par Amina Aouadi 28 mai 2024 à 12:52 Annaba, 28 mai 2024 – Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Tayeb Zitouni, s’est rendu aujourd’hui au port d’Annaba pour superviser l’exportation de divers produits algériens vers des destinations internationales, dont une cargaison de ciment produite par l’entreprise SILAS à destination des États-Unis. Cette opération d’exportation de 46 000 tonnes de ciment marque une nouvelle étape importante dans la stratégie du gouvernement algérien visant à diversifier ses exportations et à renforcer sa présence sur les marchés internationaux. 🟢 À LIRE AUSSI : Le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, interdit l’importation de cette matière Le choix des États-Unis comme destination pour cette cargaison témoigne de la qualité et de la compétitivité du ciment produit en Algérie. L’Algérie exporte 46 000 tonnes de ciment aux États-Unis Lors de sa visite au port de Annaba, M. Zitouni a été accompagné du wali de la wilaya, M. Abdelkader Jellaoui, et de plusieurs responsables du secteur du commerce et de l’industrie. Il a pu constater de visu les installations portuaires et les procédures d’embarquement du ciment. M. Zitouni a également souligné que SILAS est l’une des entreprises pionnières dans ce domaine, en raison de ses investissements constants dans le développement de la production et l’amélioration de la qualité. Pour conclure, le ministre a réaffirmé que le gouvernement algérien accorde la priorité absolue au renforcement du secteur industriel et au développement de ses capacités d’exportation. 🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie leader africain du marché de l’exportation du verre plat L’exportation de cette cargaison de ciment vers les États-Unis est une nouvelle étape encourageante pour l’économie algérienne. Elle montre que les entreprises algériennes sont capables de produire des biens de qualité répondant aux normes internationales et qu’elles sont prêtes à relever le défi de la concurrence sur les marchés mondiaux.