Le dinar algérien face aux devises étrangères en Banque et au marché noir ce 30 mai ! Par Nour.C 30 mai 2024 à 2:10 Les récentes données de la Banque d'Algérie, couvrant la période du 29 au 31 mai 2024, révèlent une certaine stabilité des taux de change des principales devises étrangères sur le marché officiel. Cependant, cette apparente constance contraste fortement avec les fluctuations significatives du marché parallèle. Les taux de change officiels des principales devises étrangères restent relativement stables. L'euro s'achète à 145.74 dinars algériens et se vend à 145.81 dinars algériens. Le dollar américain, quant à lui, affiche un taux d'achat de 134.51 dinars algériens et un taux de vente de 134.52 dinars algériens. Cette stabilité du marché officiel de la Banque d'Algérie se reflète également dans les taux de change des autres devises. Le dollar canadien s'échange à 98.45 dinars algériens à l'achat et à 98.51 dinars algériens à la vente. La livre sterling se maintient à 171.59 dinars algériens pour l'achat et à 171.68 dinars algériens pour la vente. En revanche, le marché noir du Square d'Alger affiche des écarts importants dans les taux de change, particulièrement après la récente ascension des principales devises étrangères. L'euro s'y négocie à 239.00 dinars algériens pour l'achat et à 241.00 dinars algériens pour la vente. Le dollar américain grimpe à 221.00 dinars algériens pour l'achat et à 223.00 dinars algériens pour la vente. Au niveau du même marché de change, le dollar canadien se négocie à 159.00 dinars algériens pour l'achat et à 161.00 dinars algériens pour la vente. La livre sterling, quant à elle, atteint des sommets avec un taux d'achat de 276.00 dinars algériens et un taux de vente de 278.00 dinars algériens. Banque d'Algérie et marché noir : quels sont les taux de change de ce 30 mai ? Cette dualité entre les taux de change officiels et ceux du marché noir met en lumière les disparités et les tensions sur le marché des devises en Algérie. Pour fournir une vue d'ensemble sur les tendances actuelles, voici un résumé des taux de change des principales devises pour ce jeudi 30 mai 2024 :