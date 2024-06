Des Franco-Algériens indignés par un tweet anti-Algérie des Républicains International Par: Ali Idir 31 Mai 2

Des Franco-Algériens indignés par un tweet anti-Algérie des Républicains International Par: Ali Idir 31 Mai 2024 à 18:00 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo En France, la campagne électorale pour les élections européennes est dominée par l’immigration et l’insécurité, deux thématiques imposées par l’extrême-droite qui mène la course en tête dans les sondages. Un troisième thème occupe une place de choix : les attaques contre l’Algérie et les Algériens. Jusque-là, deux partis avaient le monopole de ce sujet nauséabond : le RN (ex-Front national, fondé par Jean-Marie Le Pen, un ex-tortionnaire de la Guerre d’Algérie) dirigé par Marine Le Pen et Reconquête, dirigé par Eric Zemmour – plusieurs fois condamné pour incitation à la haine raciale mais toujours éligible ! -, et qui a comme tête de liste aux Européenne, la petite-fille de Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal. Un troisième parti vient de se joindre à cette course à l’insulte et au dénigrement de l’autre : Les Républicains. Dirigé par Eric Ciotti, la formation « gaulliste » est réduite à emprunter le discours raciste et xénophobe de l’extrême-droite. En difficulté dans les sondages pour les élections européennes, le parti a cru bon de s’attaquer à l’Algérie. Dans un tweet publié jeudi 30 mai en réponse à la demande de l’Algérie de restituer des objets historiques et symboliques datant de l’époque coloniale, les Républicains ont usé d’un langage qui a choqué jusque dans leurs propres rangs. « Message de service à l’Algérie, il faut tout reprendre, les biens et le mal : criminels, délinquants, clandestins, OQTF… », a écrit le parti sur X (anciennement Twitter). « La guerre est finie, la colonisation aussi » De son côté, Eric Ciotto, le chef des Républicains, a tweeté : « Transmettons également à l’Algérie la liste des délinquants qu’ils doivent reprendre chez eux ». Il s’agit donc d’une opération de communication bien réfléchie et non d’un simple dérapage. Depuis qu’il est à la tête des Républicains, Eric Ciotti s’est aligné sur des positions favorables à Israël et au Maroc. Pour lui, l’Algérie devient donc naturellement l’ennemi à dénigrer. Ces tweet hostiles à l’Algérie ont suscité une vague de condamnations en France, y compris au sein même des Républications. « La guerre est finie, la colonisation aussi. Avalez-le une bonne fois pour toutes. Et foutez-nous la paix avec vos histoires de vieux racistes », a répondu le député LFI d’Essonne Antoine Léaument. Mais la charge la plus violente est venue de Xavier Bertrand, cadre des LR, qui a condamné avec « force ce tweet qui ne reflète ni les valeurs ni l’histoire des Républicains ». « Aucun calcul électoral n’autorise à insulter un pays et son peuple, quelles que soient les divergences qui nous opposent », a jugé le président LR des Hauts-de-France qui a réclamé le retrait du tweet, que le parti a refusé. « Depuis Sarkozy, qui a promu l’identité contre l’égalité, l’ancienne droite gaulliste bascule inexorablement à l’extrême droite. Ce message de les Républicains est à la fois raciste, colonialiste et xénophobe », a écrit le journaliste et directeur de Médiapart Edwy Plenel sur X. De nombreuses figures de la diaspora algérienne en France ont réagi pour exprimer leur indignation. La députée écologiste Sabrina Sebaihi, dont les parents sont d’origine algérienne, a annoncé ce vendredi, avoir saisi, avec deux autres députés, la procureure de la République de Paris, concernant le tweet « infamant » du parti des Républicains. « Il n’y aura jamais de place pour la haine xénophobe et vulgaire dans notre pays », a-t-elle assené, en demandant à ses collègues LR de prendre leur carte RN. « C’est plus simple », a-t-elle ironisé. « Les Franco-Algériens ont bien noté votre racisme ouvert » Mehdi Messai, élu, enseignant et vice-président de l’ONG Amitiés franco-algériennes, a apporté son soutien à la démarche de Sabrina Sebaihi suite au tweet LR « incitant à la haine raciale de l’Algérie », selon lui. « Vous pouvez d’ores et déjà renommer votre parti Les Racistes, ça lèvera toute ambiguïté sur votre projet politique », a cinglé de son côté la députée d’origine algérienne Fatiha Keloua Hachi sur X. Le sénateur Ahmed Laouedj (parti Radical de gauche) a également dénoncé le tweet anti-Algérie du parti Les Républicains et de son chef Eric Ciotti. « Flirtant avec les codes de l’extrême-droite identitaire, Ciotti banalise les discours haineux et discriminatoires ! Notre démocratie ne doit pas être une course à la stigmatisation et à la division mais un espace de dialogue constructif et respectueux des valeurs de la république », a-t-il écrit sur X. La journaliste Kayaa a dénoncé elle aussi un racisme ouvert contre les Franco-Algériens : « Les franco algériens ont bien noté votre racisme ouvert…on le savait mais vous avez préféré le prouver une nouvelle fois ! Karim Amellal, ambassadeur de France pour la Méditerranée a jugé « pathétique » le tweet des Républicains. « Pathétique et navrant. Dire que ce parti se prétend être l’héritier du gaullisme… », a-t-il écrit sur X.