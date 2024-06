MONDE RAFIRA, le canon électromagnétique franco-germano- japonais By Admin 1 juin 2024 0 1 Partager L’Unio

MONDE RAFIRA, le canon électromagnétique franco-germano- japonais By Admin 1 juin 2024 0 1 Partager L’Union européenne a lancé un projet de recherche pour développer un canon, qui révolutionnerait l’artillerie en envoyant à très haute vitesse un projectile sans poudre ou autre propulseur chimique, a annoncé jeudi le consortium sélectionné. Soit précisément un canon à rails électromagnétique en mesure de lancer des projectiles hyper-véloces avec précision sur une distance de plusieurs centaines de kilomètres. « Le principe du canon électromagnétique est de poser un projectile sur deux rails au travers desquels passe un puissant courant électrique. Les capacités opérationnelles de ce canon seraient largement supérieures à celles obtenues avec des canons à poudre (environ 200 kilomètres). Un canon électromagnétique permettrait d’expédier un obus à des distances jusqu’à cinq fois supérieures et à un coût nettement moindre [sous réserve de pouvoir guider un projectile avec précision jusqu’à sa cible]. Qui plus est, il n’exige pas d’explosifs, dont le stockage suppose d’appliquer des mesures de sécurité. Le principe d’une telle arme consiste à faire circuler entre deux rails conducteurs un courant très intense, associé à un champ magnétique. Grâce à la force de Laplace, un projectile conducteur placé entre ces deux rails subit alors une forte accélération, au point d’atteindre une vitesse de Mach 5 et de parcourir une distance d’environ 200 km. Le Japon s’intéresse également aux travaux menés en Europe, en particulier par l’Institut de recherches franco-allemand de Saint-Louis [ISL], qui fut retenu en 2020 pour coordonner le projet PILUM [Projectiles for Increased Long-range effects Using ElectroMagnetic railgun], dans le cadre du Programme de recherches Action préparatoire sur la recherche en matière de défense [PADR] de l’Union européenne [UE]. En effet, le 30 mai, l’ISL a indiqué que les ministères japonais, français et allemand de la Défense venaient de signer un accord de type TOR [termes de référence] « ouvrant la voie à une coopération » sur la technologie des armes électromagnétiques. « Les installations de canon électromagnétique à rails de l’ISL sont uniques en Europe », explique l’institut franco-allemand. Celui dispose de « plusieurs démonstrateurs en laboratoire », dont le canon NGL-60 [New Generation Launcher], un lanceur de calibre 60 mm capable de tirer des projectiles de l’ordre du kilogramme, et le canon RAFIRA [RApid FIre RAilgun], un lanceur de calibre 25 mm pouvant tirer des salves de projectiles de petit calibre à des cadences de tir extrêmement élevées ». À noter par ailleurs que les armes électromagnétiques ne constituent pas le seul centre d’intérêt du Japon en Europe étant donné que celui-ci a récemment obtenu le statut d’observateur au sein de l’EuroDrone, le programme de drone MALE [Moyenne Altitude Longue Endurance] européen.