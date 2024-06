Le wali de Constantine esquisse le plan d’un pôle touristique d’excellence By Admin 28 janvier 2024 0 44 Pa

Le wali de Constantine esquisse le plan d’un pôle touristique d’excellence By Admin 28 janvier 2024 0 44 Partager Must read RAFIRA, le canon électromagnétique franco-germano- japonais 1 juin 2024 Les inscriptions au programme AADL 3 s’ouvriront le 5 juillet prochain 30 mai 2024 Construction de 600 logements publics locatifs à Khenchela 30 mai 2024 La croissance économique de l’Algérie prévue à 4% en 2024 30 mai 2024 Admin Admin Le chef de l’exécutif local Abdelkhalek Sayouda a indiqué jeudi dernier que la capitale de l’Est ambitionne de devenir un pôle touristique d’excellence avec un programme d’envergure en perspective en 2024 notamment la réhabilitation du chemin des touristes, la cité antique de Tiddis ou encore le mausolée d’El Khroub. S’exprimant ainsi lors d’un entretien accordé au journal électronique “ El Djazair El Aan ”, le wali de Constantine a expliqué qu’il reste encore du chemin à faire en 2024 pour ce qui est du secteur touristique abandonné durant plusieurs années pour diverses raisons. Et d’expliquer que la valorisation des sites historiques de la ville de ponts va contribuer à la promotion et au développement du tourisme local surtout que la wilaya attire actuellement de plus en plus de visiteurs nationaux et étrangers. Il faut savoir que le chemin des touristes, œuvre de l’ingénieur-constructeur Frédéric Rèmes, construit entre 1843 et 1895, est l’un des symboles phares de la ville. Ce passage accroché à la paroi des rochers, au-dessous du Rhumel, long de 2,5 km avec une largeur de 1,5 mètres saura attiser la curiosité des touristes. De même pour l’antique ville de Tiddis ou “ Castellum Tidditanorum ”, une merveille architecturale et d’ingénierie située dans la commune de Beni H’midane, à 30 km au nord-ouest de Constantine. Ce symbole perché sur une colline et érigé en escaliers témoigne du passage de plusieurs civilisations. Quant au mausolée archéologique de Massinissa, dont seule sa base est toujours sur place, est situé au sommet d’une colline dans la localité d’El Khroub, à 8 km de Cirta. Également appelé “ Soumâa du Khroub ”, cet imposant monument millénaire a su conserver ses trésors et le site continue de résister au temps témoignant de l’épopée de l’unificateur de la Numidie. Valorisation et conservation du rocher de Constantine Dans ce même contexte de préservation du patrimoine de la ville, “ le vieux rocher ” de Constantine compte parmi les trésors à entretenir. C’est le projet ambitieux qu’a entrepris l’association “ Ecocirta ” pour la valorisation de cet emblématique “ Rocher ” comme patrimoine naturel. D’ailleurs, ce programme, soutenu par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) chargé de son financement, a été lancé officiellement mercredi dernier à l’hôtel de ville. Ce projet vise essentiellement l’étude, la valorisation et la préservation de l’aspect naturel du rocher de Constantine qui abrite un écosystème particulier, riche en biodiversité favorisant ainsi le tourisme écologique. Par ailleurs, durant cet entretien, le premier responsable de la ville a estimé que le bilan en 2023 était positif compte tenu des projets réalisés durant l’année écoulée et qui ont contribué considérablement au développement local et à rendre à la ville son statut de capitale de l’Est. “ L’année 2024 sera également une année de réalisations comme l’était 2023 mais avec encore plus de projets contribuant au développement local ”, a déclaré le wali de Constantine. En outre, M.Sayouda a annoncé l’imminence de la réouverture de l’hôtel Cirta ainsi que la réception du projet du téléphérique à la fin du mois de Février, deux projets que les constantinois ont vu perdurer en espérant les voir opérationnels prochainement. Soumeya B.M