Energies renouvelables : 1200 écoles solarisées By Admin 26 mai 2024 0 30 Partager Must read RAFIRA, le ca

Energies renouvelables : 1200 écoles solarisées By Admin 26 mai 2024

L'énergie renouvelable n'est plus un concept mais plutôt une stratégie axée sur la mise en valeur des ressources inépuisables comme le solaire et leur utilisation pour diversifier les sources d'énergie et préparer l'Algérie de demain. Amorcée, sous l'impulsion du chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune, une dynamique d'énergie verte a été lancée à travers un programme ambitieux de développement des énergies renouvelables. Le Commissaire aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique (CEREFE), Noureddine Yassa, a, dans cette optique, affirmé, hier, sur les ondes de radio Chaine III que «la généralisation du solaire prend forme conformément aux directives du président de la République qui insiste à aller vers le développement des renouvelables et l'efficacité énergétique dans les zones d'ombre et la dimension multisectorielle». Abondant dans le même sens, l'invité de la Radio a fait savoir que «la solarisation des écoles s'inscrit en ligne de mire de la politique verte du pays et ce, pour la réalisation de multiples objectifs comme la réduction de consommation des collectivités locales et sensibiliser, en termes de pédagogie, les générations futures par la solarisation énergétique des écoles, dont le chiffre a atteint 1200 écoles solarisées». Pas que ça, dès lors que selon lui, «le programme du président de la République table aussi sur l'éclairage intelligent», précisant qu'«en parallèle aux 130.000 panneaux solaires de l'éclairage public déjà fonctionnels avec des lampes LED, on a initié un programme pour doter les fermes agricoles avec le système de pompage solaire pour l'irrigation, ainsi que pour les systèmes de communication qui ont des relais un peu partout». «Ces initiatives vont être multipliées dans les secteurs comme le tourisme et l'industrie qui sont aussi visés par ce programme présidentiel, à l'image de cette usine qui s'est dotée de 500 Kilowatts générés à partir d'une toiture en panneaux solaires», a-t-il expliqué non sans ajouter que «les 3000 Mégawatts réalisés vont, à elles seules, créer des milliers d'emplois, via des entreprises locales pour le montage des kits solaires à l'horizon 2030-2035».