« Je vois des extensions qui ont « fleuri » et il est temps de les cisailler By Admin 29 mai 2024 0 69 Part

Je vois des extensions qui ont « fleuri » et il est temps de les cisailler, pour paraphraser une personnalité légendaire. Et comme « l'extension-connection » est un sport national, un rite, un axiome auquel tout le monde, s'adonne, les opérations bulldozer pour aboutir au nivellement des habitations et commerces, se multiplient à Constantine. Les opérations lancées depuis plusieurs jours d'un mois par la commission chargée de contrôler les extensions illicites dans la capitale de l'Est s'est intensifiée notamment à la nouvelle ville Ali Mendjeli, avec la démolition de nombreuses extensions illicites. La transgression relative à l'extension illicite, opérée au bas des immeubles des cités essaimées à travers les unités de voisinage de Ali Mendjeli, semble avoir tendance à prendre des proportions disproportionnées. Le chef de l'Exécutif a été ferme en donnant des instructions concernant le lancement continue d'opérations de lutte contre le squat des espaces publics, dans les cités. En fait, on est en présence d'extensions enserrant, des habitations, qui ont été érigées par les locataires des logements situés aux rez-de-chaussée des immeubles dans ces cités. Cela dit, le phénomène des extensions illicites est une problématique qui mobilise constamment les différents intervenants de la wilaya de Constantine, décidés à faire le ménage. Ce n'est guère une sinécure, tant la nébuleuse des extensions et squat a pris des proportions alarmantes. Bref, les efforts de lutte contre le commerce informel et le squat des espaces publics se poursuivent. La mise à niveau de la nouvelle ville Ali Mendjeli s'inscrit dans une démarche soutenue et rationnelle dont la finalité est d'en finir avec ses extensions hideuses. S.B.