Karim Benzema en Algérie : couscous, échanges et recueillement Sport Par: Ali Idir 01 Juin 2024 à 21:35 faceb

Karim Benzema en Algérie : couscous, échanges et recueillement Sport Par: Ali Idir 01 Juin 2024 à 21:35 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Karim Benzema a fait ce samedi 1er juin une visite éclair dans le village natal de son père en Algérie. Arrivé à Bejaia dans un avion privé en fin de matinée, l’attaquant franco-algérien d’Al Ittihad a été accueilli par les autorités locales qui lui ont offert un burnous blanc. Aussitôt, le Ballon d’or 2022 a pris la route vers Tighzert, le village national de son père, qui constitue le point principal de sa visite à Béjaia. « Il est arrivé vers 13 heures et il est reparti à 15h », raconte à TSA, Ghani Ouali le maire d’Air Djelil (45 km à l’ouest de Bejaia) dont dépend le village Tighzert. Accueilli triomphalement par la population et les youyous des femmes, Karim Benzema a rencontré le maire, salué des citoyens et fait un petit tour dans le village, avant de rejoindre les siens dans la maison de son grand-père. Couscous, hmis, figues sèches, aghroum, huile d’olive « Tous les villageois sont sortis pour l’accueillir. Des gens des villages voisins sont venus aussi pour le voir. On lui a offert un burnous. Karim a déjeuné dans la maison de son grand-père », ajoute le maire. Le menu préparé à l’ancienne superstar du Real Madrid est simple : couscous kabyle avec viande rouge, hmis, aghroum (galette kabyle), tazart (figues sèches), huile d’olive et de l’eau comme boisson. « Je n’ai pas vu de gazouz (soda) sur la table », plaisante le maire d’Ait Djellil. « Karim a goût à tout », poursuit-il. À Tighzert, Karim Benzema n’a pas fait un long discours lors de cette visite familiale, la première pour le vainqueur de cinq Ligues des champions avec le Real Madrid. « Karim a dit qu’il était heureux d’être dans le village natal de ses ancêtres », ajoute le maire. « Il est simple et réservé, toujours souriant. Il a signé des autographes. Karim a parlé en français, avec quelques mots en arabe et en kabyle », confie encore Ghani Ouali. Karim Benzema se rend dans le village natal de son père en Algérie À Karim Benzema, le maire d’Ai Djelil lui a exprimé sa fierté et celle de toute la région de le voir enfin dans le village natal de son père, puisque c’est la première visite du Ballon d’Or en Algérie. « Je lui ai dit que c’était un honneur pour nous de le voir dans le village de ses origines. J’ai rappelé son immense palmarès et exprimé le souhait de le voir revenir. Il a dit inchallah », dévoile le maire d’Ait Djelil. Pendant cette courte mais symbolique visite, Karim Benzema s’est rendu au cimetière du village où il s’est recueilli sur la tombe de son grand-père, avant de repartir à Bejaia, pour ensuite prendre l’avion à Oran où réside la famille de sa mère qui elle est originaire de Tiaret dans l’ouest algérien. Selon nos sources, Karim Benzema a promis d’être présent le 6 juin au stade Mandela d’ Alger pour suivre le match entre l’Algérie et la Guinée, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026.