Une huile de moteur produite en Algérie homologuée par Mercedes Économie Par: Merzouk A 30 Mai 2024 à 13:30 f

Une huile de moteur produite en Algérie homologuée par Mercedes Économie Par: Merzouk A 30 Mai 2024 à 13:30 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo La production algérienne des huiles de moteurs connaît un essor remarquable en termes de qualité et de respect des normes de fabrication. Les propriétaires algériens de véhicules Mercedes ont désormais la possibilité de faire les vidanges de leurs voitures avec une huile de qualité produite localement. Les huiles produites par la société algérienne Petro Baraka, sise dans la wilaya de Biskra, gagnent la confiance de plusieurs marques mondiales de voitures, dont justement Mercedes. Parmi ses produits de lubrification automobile, la société produit localement deux huiles « homologuées » par Mercedes, destinées aux moteurs des véhicules de cette marque. Il s’agit de l’huile Performance Suprême PB.9310 5w30 et de l’huile Performance Ultra 5w30. Sur son site Web, le constructeur allemand indique que l’huile 229.52 SAE 5w-30, comprenant les deux types fabriqués en Algérie (pour les moteurs à essence et diesel), « a été conçue spécifiquement pour les véhicules Mercedes-Benz ». « Elle a été développée pour garantir que votre moteur fonctionne en douceur et avec l’efficacité Mercedes-Benz. C’est la seule huile recommandée par les experts qui ont construit votre moteur », peut-on lire dans la description du produit sur le site de Mercedes. Le représentant de Mercedes en Algérie confirme l’homologation des huiles de Petro Baraka Concernant l’homologation par la maison mère de ces lubrifiants produits localement, le directeur technique de la Sarl GMS, concessionnaire et représentant officiel Mercedes Benz en Algérie, affirme qu’ils sont homologués et certifiés. D’emblée, le responsable au sein du représentant officiel de Mercedes Benz en Algérie explique, dans une intervention parue sur les réseaux sociaux, que tous les produits utilisés par GMS, sont homologués et certifiés. « Nous sommes contrôlés chaque trois mois par un audit en ligne, dans lequel nous sommes tenus de fournir des preuves et des certifications que nous travaillons uniquement avec des produits originaux, que ce soit en pièce, en huile… ». À propos des lubrifiants de Petro Baraka, notamment l’huile 5w30, il affirme les avoir testé lui-même « sur sa propre voiture équipée d’un moteur 651, réputé pour sa consommation d’huile. Et le résultat sur la différence de consommation par rapport à d’autres huiles m’a étonnée », a-t-il expliqué. À partir de là, GMS a contacté Mercedes pour confirmer la certification des lubrifiants de Petro Baraka et le retour de la maison mère « a été positif ». D’ailleurs, il précise que son entreprise n’a eu aucun retour négatif des clients concernant cette huile produite en Algérie. Le lubrifiant, destiné aux voitures Mercedes, fabriqué en Algérie représente donc une excellente alternative de qualité supérieure aux produits importés souvent coûteux. Sur le plan économique, cela va réduire la dépendance à l’importation et assurer la disponibilité des produits d’entretien des véhicules sur le marché local.