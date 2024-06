Préparatifs De La Saison Estivale À Annaba : Le Lifting De Sidi Salem Adviendra-T-Il ? EDITEUR - 3 JUIN 2024 C

Préparatifs De La Saison Estivale À Annaba : Le Lifting De Sidi Salem Adviendra-T-Il ? EDITEUR - 3 JUIN 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Àl’orée de l’ouverture de la saison estivale, la plage de Sidi Salem, l’une des plus larges d’Annaba et longue de près de quatre kilomètres de sable fin, fait languir les habitués de ces lieux. Les travaux de nettoyage des espaces sablonneux sont en cours, ainsi que le ravalement du muret d’enceinte. Beaucoup de situations sont à prendre en main afin d’offrir aux estivants la possibilité de passer d’agréables moments à se dorer au soleil. Cependant, les troupeaux de vaches continuent à circuler sans supervision sur les plages, renversant les bacs à ordures pour s’alimenter. Le soir venu, elles rejoignent leurs étables installées à quelques dizaines de mètres de la mer. Cette situation suscite des questions quant à la suffisance de l’alimentation de ces animaux ainsi qu’à l’emplacement de leurs étables. À partir des épis de Boukhemira jusqu’au branchement menant de la route de Sidi Salem vers la route nationale 44, se trouvent des dizaines de bâtisses abritant des troupeaux de bovins et d’ovins. Du côté nord de la plage, des barques trônent sur le sable, avec une baraque sans doute installée pour servir d’hangar afin d’y entreposer les filets des pêcheurs. Pour rappel, il était prévu, dans cet endroit, la réalisation d’un village touristique par un investisseur privé. Le projet avait même paru il y a quelque temps dans le Journal Officiel (JO), mais on ne voit rien venir. Toutefois, les équipements installés par la commune d’El Bouni, tels que des douches, des toilettes, des postes de garde pour les agents de la Sûreté nationale et des éléments de la Protection civile, existent. Les poissonniers, d’habitude sur le trottoir, ont même été déplacés, ayant choisi un espace jouxtant la caserne « Chabi Ahmed » de la Protection civile. « De grâce, pensez à offrir aux familles qui aiment cette plage le plaisir de s’y rendre et de profiter des joies de la mer », a exprimé un chef de famille, soucieux de passer des moments de détente au bord de la Grande bleue en toute sécurité. Les bénévoles à pied d’œuvre La campagne de nettoiement des plages de la wilaya se poursuit avec la participation active de la société civile et des maisons de jeunes à travers les communes d’Annaba. Cette opération, qui précède l’inauguration officielle de la saison estivale, est très symbolique pour son côté régulier annuel. Des centaines de personnes, dont des enfants, ont ainsi participé aux activités de collecte des déchets qui jonchent le littoral, en faisant usage des moyens des Assemblées Populaires Communales (APC). « La direction de l’Environnement et la radio locale organisent cette campagne depuis des années. C’est dans le but de préparer nos plages à l’accueil des estivants, locaux et nationaux, qu’il faut tout mettre en œuvre pour mobiliser le plus grand nombre possible de bénévoles », explique l’animateur d’un groupe d’enfants. En parallèle de cette opération, les services des communes côtières mènent des travaux dans certaines plages afin de réaménager l’espace de loisirs. « L’éradication des kiosques clandestins ainsi que la restauration des trottoirs endommagés, font partie des chantiers en cours », révèlent des élus locaux. Ahmed Chabi / Z. A.