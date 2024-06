Un stade foot saccagé en Algérie, la voiture et les Algériens, Mbappé au Real…Les 4 dernières infos Société P

Un stade foot saccagé en Algérie, la voiture et les Algériens, Mbappé au Real…Les 4 dernières infos Société Par: Rafik Tadjer 04 Juin 2024 à 07:10 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Le football algérien s’enfonce dans la violence, un troisième grand joueur français qui a des origines algériennes au Real Madrid, grave crise de l’eau à Tiaret, la voiture n’est pas la priorité des Algériens : les 4 infos à retenir ce mardi 4 juin. Algérie : deux ministres à Tiaret pour régler une grave crise d’eau La wilaya de Tiaret fait face à une grave crise d’eau potable. L’alerte a été donnée dimanche lors de la réunion du Conseil des ministres durant laquelle le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné au gouvernement de trouver une solution dans un délai de 48 heures. Le lendemain, les ministres de l’Intérieur Brahim Merad et de l’Hydraulique Taha Derbal ont été dépêchés dans cette wilaya des Hauts-Plateaux de l’ouest algérien pour essayer de trouver une solution à cette grave crise de l’eau. Sur place, Brahim Merad a annoncé le déploiement dans l’immédiat de « plus de 100 camions citernes, dont 11 relevant de la Protection civile et 10 autres venus de la wilaya d’ Alger, 11 autres de la wilaya de Mostaganem et Tissemsilt, outre des camions provenant des autres wilayas, à l’instar de Djelfa, El Bayadh et autres », selon l’agence officielle APS. Parmi les mesures figurent la réalisation d’une conduite de transfert d’eau de Chott Chergui sur 42 km pour un montant de 1,59 milliard de dinars et dans un délai de 15 jours, selon El Khabar. Un autre projet a été annoncé et qui consiste à la construction d’une conduite d’adduction d’eau potable à partir de Ksar Chellala et Serguine sur 95 km en exploitant 117 puits. Football algérien : graves incidents au stade de Constantine Le football algérien est gangrené par la violence. Le stade Chahid Hamlaoui a été le théâtre de graves incidents lundi soir lors du match entre le CSC et l’USMA (1-1) comptant pour la mise à jour du calendrier de la Ligue 1. À la fin du match, les supporters du CSC ont envahi la pelouse du stade Hamlaoui qui a été rénové à coup de milliards pour semer une pagaille indescriptible. Ces supporters ont saccagé les tribunes du stade et ont tenté à deux reprises d’entrer sur le terrain pendant le déroulement de la rencontre. En avril dernier, le même stade a été saccagé par les supporters du CRB lors d’un match de coupe d’Algérie contre l’ES Mostaganem. Ali Aoun : la voiture « n’est pas une priorité » pour les Algériens Le ministre de l’Industrie Ali Aoun a déclaré dans un entretien à Ennahar TV diffusé lundi soir que la voiture était certes une « nécessité, mais pas une priorité pour les Algériens ». Pour lui, la priorité des Algériens réside dans l’habillement et les soins. « Les Algériens, il faut les habiller, les soigner », a-t-il dit, avant d’exprimer son étonnement de voir des citoyens attendre que l’État leur ramène des voitures. « La loi autorise l’importation des véhicules de moins de 3 ans, pourquoi attendre l’État ? », a-t-il interrogé, en soulignant son opposition à l’importation déguisée des véhicules via les unités de montage. « On ne va pas masquer un projet d’industrialisation avec l’importation des véhicules, personnellement je ne marche pas », a-t-il dit. Kylian Mbappé au Real Madrid : un 3e grand joueur français qui a des origines algériennes à la Maison Blanche Kylian Mbappé a rejoint officiellement le Real Madrid lundi, réalisant ainsi un rêve d’enfance comme il l’a déclaré lui-même après la signature du contrat avec le plus grand club du monde qui vient de remporter sa 15e Ligue des champions face à Dortmund (2-0) mercredi dernier à Londres. « Un rêve devenu réalité. Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment », a écrit lundi 3 juin le génie du foot français sur Twitter. Un message vu plus de 37 millions de fois en moins d’une journée. Kylian Mbappé est le troisième grand joueur français qui a des origines algériennes à rejoindre le Real Madrid, après Zinedine Zidane en 1999 et Karim Benzema. Ces deux grandes légendes du football mondial sont originaires d’Algérie par leurs parents. Kylian Mbappé est aussi originaire d’Algérie par sa mère Fayza Lamari qui a effectué récemment une visite à Béjaia, la région natale de sa mère.