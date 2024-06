“Un pays à visiter absolument” : The Times fait la promotion de la destination Algérie Par rima.a 3 juin 2024 à 14:02 La destination Algérie gagne, petit à petit, en réputation. Les dernières facilitations accordées aux touristes étrangers, pour rejoindre le Sahara ont contribué à réanimer le secteur touristique du pays, qui est sur la voie de devenir la prochaine destination des influenceurs. Le journaliste Richard Collett, du quotidien britannique The Times, a eu l’occasion de visiter ce vaste pays du continent africain, de découvrir ses atouts et ses trésors. Le journal britannique The Times promeut la destination Algérie À trois heures seulement de vols du Royaume-Uni, le pays offre un fort potentiel touristique et une palette de paysages qui ne déçoit pas ses visiteurs. Bien que les barrières bureaucratiques aient longtemps empêché les touristes britanniques à se rendre dans le plus important pays africain, ce n’est plus le cas aujourd’hui. En effet, un système de visa à l’arrivée a été instauré, l’an dernier, permet d’éviter les tracasseries et de rendre le pays plus accessible. “Casbahs palpitantes, ruines romaines intactes et accès facile aux dunes sahariennes : l’Algérie s’ouvre à vous grâce à l’assouplissement des règles d’obtention des visas” écrit The Times dans l’article mis en ligne le 1ᵉʳ juin 2024. Notre dame d’Afrique, un des monuments emblématique d’Alger. Dans ce papier, le journaliste britannique raconte son séjour à Alger et sa fascinante Casbah. “En parcourant ses virages serrés et ses passages escarpés bordés de maisons ressemblant à des forteresses, j’ai constaté que la complexité de la ville rendait mes cartes mobiles inutiles” estime-t-il. “Le Sahara est apparu comme un mirage de sable rouge”, The Times Tipaza est la deuxième destination visitée lors de ce voyage. Le journaliste britannique a été séduit par les ruines romaines qui se dressent sur une falaise, au-dessus des eaux turquoises de la Méditerranée. Mais aussi par le Mausolée royal de la Mauritanie qui illustre l’histoire riche d’une époque d’Algérie. Le Mausolée royal de Mauritanie, Tipaza. Qui dit “voyager en Algérie”, dit visiter le grand sud algérien. En effet, le Sahara constitue l’un des atouts du tourisme algérien et offre, à ses visiteurs, la possibilité d’exploiter un musée à ciel ouvert. Richard Collett n’a pas raté cette occasion pour décrire les sables dorés du Sahara avec sa plume. “Nous avons été escortés par la police pendant l’heure de route jusqu’à Taghit, une ville oasis fréquentée par les nomades“. L’Algérie étant coincée entre deux destinations touristiques populaires, telles que le Maroc et la Tunisie, il lui a été toujours difficile d’attirer des visiteurs étrangers.