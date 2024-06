Un défi majeur par El-Houari Dilmi Au vu de l'ampleur de la crise, le manque cruel d'eau potable dans la w

Un défi majeur par El-Houari Dilmi Au vu de l'ampleur de la crise, le manque cruel d'eau potable dans la wilaya de Tiaret, le chef-lieu en particulier, est remonté jusqu'au Conseil des ministres dans sa réunion de dimanche. Le président Tebboune a ordonné aux ministres de l'Intérieur et de l'Hydraulique de mettre en place un programme spécifique d'urgence, dans les 48 heures qui suivent la clôture des travaux du Conseil des ministres au plus tard, pour résoudre le problème des perturbations de l'approvisionnement en eau potable de la population de la wilaya de Tiaret, en associant la société civile et les élus de la wilaya. La rareté du précieux liquide dans la capitale des hauts plateaux de l'Ouest ne date pas d'hier. Et nombre de wilayas de l'intérieur du pays sont aujourd'hui en situation de pénurie hydrique, pas loin du fameux «jour zéro» lors duquel plus aucune eau ne sortira du robinet. Et la situation tend à s'aggraver d'année en année sous le double effet d'une sécheresse périodique dramatique et les changements climatiques. L'Algérie est cycliquement touchée par des épisodes de sécheresse. Le recours aux ressources non conventionnelles comme l'eau dessalée ou les eaux souterraines ne suffit plus, surtout en raison d'un grand déficit en pluviométrie durant les dernières années. Confrontés au double défi de fournir de l'eau en quantités suffisantes pour le secteur agricole, gros consommateur de ressources hydriques, et donner à boire au citoyen, les gestionnaires de l'eau se retrouvent face à l'obligation de procéder à une redistribution de ce produit avec des mesures draconiennes visant à économiser cette denrée vitale. Du fait du retard accusé par l'Algérie dans la mobilisation des eaux de surface, avec des milliards de mètres cubes qui s'évaporent dans la nature et un nombre de barrages et autres retenues d'eau loin de répondre à une demande sans cesse croissante, il devient urgent pour l'économie du pays mais aussi pour la population de retenir ces eaux, d'en tirer le maximum de profit sur les plans humain, agricole et industriel. L'interconnexion des barrages pour un transfert d'eau d'une région à une autre reste un défi majeur pour la nouvelle politique de la gestion de l'eau en Algérie.