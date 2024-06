“On va plutôt leur rendre les Algériens clandestins”, Marion Maréchal Par rima.a 30 mai 2024 à 14:36 Marion M

“On va plutôt leur rendre les Algériens clandestins”, Marion Maréchal Par rima.a 30 mai 2024 à 14:36 Marion Maréchal, tête de la liste Reconquête pour les élections européennes, a publié des propos violents visant la communauté algérienne en France. Des propos tenus, en réponse, à Rima Hassan, septième de la liste du parti La France Insoumise, pour les élections de juin. Cet échange entre les deux femmes intervient alors que l’Algérie vient de transmettre à la France la liste des biens à lui restituer. Notamment, à l’issue de la réunion de la cinquième réunion de la commission d’historiens algériens et français. Marion Maréchal s’en prend à nouveau aux Algériens Tout a commencé suite à la déclaration de Rima Hassan, sur le réseau X, sur “la dette coloniale que la France aurait envers l’Algérie“. Dans la suite de ses mots, la candidate de la France Insoumise a souligné la nécessité de restituer, à l’Algérie, les biens pris pendant la période coloniale. “Il est temps que la France rende tout ce qu’elle doit à l’Algérie“, écrit Rima Hassan. Visiblement, ces propos n’ont pas plu à la candidate de l’extrême droite française, l’acolyte d’Eric Zemmour, Marion Maréchal qui a répondu sèchement aux paroles de Rima Hassan. En effet, Marion Maréchal a publié, à son tour, un tweet, dans lequel elle s’attaque à la communauté algérienne en France. “On va plutôt leur rendre les Algériens clandestins, fichés S, criminels et chômeurs de longue durée” a déclaré la nièce de Marine Le Pen, qui s’oppose au mouvement de “Repentance coloniale“. Pour rappel, la candidate de l’extrême droite fait partie de ceux qui soutiennent un durcissement des politiques migratoires en Europe et appelle à l’application des mesures d’éloignement des étrangers du sol français.