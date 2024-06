Clin d’œil Tipasa : Près de 650 jeunes au 1er camping en pleine nature Publié par DK NEWS le 03-06-2024, 16h06 | 2 | Près de 650 jeunes de différentes régions du pays ont pris part à la 1ère édition du camping sauvage organisée le week-end passé sur les hauteurs des forêts de Gouraya, à l'extrême ouest de Tipasa et clôturée aujourd'hui, dimanche, a-t-on appris auprès de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS). Des randonnées pédestres sur des sentiers forestiers, de l'escalade alpine et la vie en pleine nature, outre des activités sportives et récréatives, des concours et des soirées artistiques ont été au programme de cette initiative. Une sortie/découverte des sites touristiques de la ville de Gouraya, notamment ses plages enchanteresses, a été également organisée au profit des campeurs. |