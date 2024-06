Coopération Économique Algéro-Française : Journée De « Réseautage » Entre Opérateurs À Annaba EDITEUR - 4 JUIN 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) L’activité de coopération entre l’Algérie et la France reprend, et les signes du réchauffement deviennent de plus en plus visibles. Ceci intervient à quelques mois des présidentielles en Algérie et de la visite tant attendue d’Abdelmadjid Tebboune en France. Localement, et après la Biennale de design algéro-française accueillie par la galerie d’art de l’Institut Français d’Algérie (IFA) à Annaba, c’est au tour des opérateurs économiques d’occuper le devant de la scène. Ainsi, le jeudi 6 juin se tiendront, à l’hôtel Sabri, des rencontres économiques multisectorielles entre des femmes et hommes d’affaires des deux côtés de la rive. Elles auront pour objectif de favoriser les contacts entre entreprises françaises et algériennes dans les secteurs clés de l’agriculture, des industries et des services. Une attention très particulière sera portée sur des domaines bien encrés localement et qui font la spécificité de la région Est du pays. Cela concerne notamment l’agro-alimentaire, la pharmacie, la para-pharmacie et la cosmétique, sans oublier le tourisme et l’artisanat ainsi que les nouvelles technologies, en plein essor. Outre les allocutions d’Abdelkader Djellaoui et François Pugeaut, respectivement wali d’Annaba et Consul général, les différents partenaires et intervenants feront des présentations sur les relations économiques franco-algériennes, les opportunités d’affaires dans l’Est du pays, ainsi que le cadre réglementaire local en matière d’investissement et d’import-export. Ceci marquera le début de l’événement. Le reste et l’essentiel de cette journée sera consacré au « réseautage » entre les opérateurs des deux pays qui se rencontreront par affinités professionnelles et centres d’intérêts communs. L’événement est organisé par le Consulat général de France à Annaba et Constantine, en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie algéro-française. Il est aussi porté par d’autres moteurs locaux, dont l’Association de Développement et de Promotion des Entreprises (ADPE), l’Association des femmes algériennes cheffes d’entreprises (SEVE, pour « Savoir Et Vouloir Entreprendre »), et les cabinets de conseil « Transition conseil » et « Global Assistance Codes ». Y. G.