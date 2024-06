L’Algérie n’a souffert d’aucune pénurie en médicaments en 2023 (Ministre de la Santé) Par ania.b 1 mai 2024 à 13:01 Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, a récemment fait le point sur la situation sanitaire en Algérie lors d’une réunion de la Commission de la santé et des affaires sociales. Il a souligné plusieurs avancées ainsi que les défis persistants dans le secteur. Selon le ministre Saïhi, l’année 2023 n’a pas connu de pénurie de médicaments en Algérie. Il a noté qu’il y a eu seulement des fluctuations mineures, avec un taux variant entre 2 et 2,5%. Cette stabilité est attribuée à la disponibilité des médicaments répertoriés dans le registre national des médicaments. Un domaine prioritaire pour le ministère est la lutte contre le cancer. Plus de la moitié du budget alloué aux hôpitaux est consacrée à l’achat de médicaments anticancéreux. Le ministre a exprimé son espoir que la production locale de ces médicaments atteindra 80%. Le ministère a réalisé des progrès significatifs dans la numérisation du secteur de la santé. Actuellement, 90% du secteur est numérisé, avec des programmes en cours pour développer davantage les plateformes numériques pour les soins aux patients. Des initiatives ont été lancées pour renforcer la prévention des maladies et améliorer la surveillance, en particulier dans les domaines de la santé maternelle et infantile. Un guide de bonnes pratiques en matière de santé maternelle et infantile a été élaboré, et un programme de suivi des maladies cardiaques est en place au niveau national. Le ministère a mis l’accent sur le renforcement des structures de soins, en particulier dans les régions éloignées. Des activités ont été organisées pour garantir une prise en charge intégrée, alliant prévention et soins hospitaliers, afin de réduire les problèmes de santé évitables. Renforcement des effectifs médicaux : un défi persistant Malgré les progrès, le manque de personnel médical reste un défi. Chaque année, environ 2800 médecins spécialistes sont affectés aux centres hospitaliers, y compris dans le sud du pays. Cependant, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour combler les lacunes dans les zones sous-dotées. Le ministère de la Santé en Algérie continue de travailler pour améliorer l’accès aux soins de santé, renforcer la prévention des maladies et augmenter la production locale de médicaments essentiels. Les progrès réalisés dans la numérisation du secteur ouvrent de nouvelles opportunités pour une meilleure gestion des soins de santé et une meilleure prise en charge des patients. En conclusion, la santé en Algérie fait face à des défis mais progresse également dans de nombreux domaines. Avec un engagement continu envers la prévention, l’accessibilité des soins et le renforcement des infrastructures, le pays aspire à offrir des services de santé de qualité à l’ensemble de sa population.