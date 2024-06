Un représentant du FMI met en avant la solidité des performances économiques de l’Algérie Par ania.b 5 juin 2

Un représentant du FMI met en avant la solidité des performances économiques de l’Algérie Par ania.b 5 juin 2024 à 15:41 Le gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), Salaheddine Taleb, a reçu lundi à Alger Bahador Bijani, directeur exécutif au conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI). Cette rencontre a mis en lumière les performances économiques solides de l’Algérie, renforçant ainsi sa position au sein du FMI, selon un communiqué de la BA publié hier. Lors de cet entretien, Bijani a souligné la situation économique confortable de l’Algérie. Il a noté la solidité des indicateurs économiques du pays, notamment en matière de reprise économique, de balance des paiements et de position extérieure. Ces indicateurs ont été évalués par la mission du FMI dans le cadre de l’article IV, comme mentionné dans le communiqué. Le directeur exécutif du FMI a également relevé les performances économiques solides de l’Algérie au cours des dernières années. Ces performances contribuent à renforcer davantage la position de l’Algérie au sein de l’institution internationale. Cette reconnaissance est significative pour le pays, car elle reflète les efforts déployés pour stabiliser et améliorer son économie. Bahador Bijani représente la circonscription dont l’Algérie est membre au sein du conseil d’administration du FMI. Il est également le représentant de cette circonscription auprès du comité monétaire et financier international. Cette position permet à l’Algérie de jouer un rôle important dans les décisions et les politiques du FMI, tout en bénéficiant de l’expertise et du soutien de l’institution. Perspectives économiques positives pour l’Algérie L’Algérie continue de travailler vers une transition économique diversifiée, réduisant sa dépendance aux revenus pétroliers. Les efforts du pays pour diversifier son économie et améliorer ses infrastructures sont essentiels pour garantir une croissance durable. Les réformes économiques en cours et les initiatives pour attirer les investissements étrangers sont des éléments clés de cette stratégie. Les perspectives économiques de l’Algérie sont positives, soutenues par une gestion prudente des finances publiques et des réformes structurelles. Le soutien du FMI et la reconnaissance des performances économiques du pays sont des facteurs encourageants pour l’avenir. Cette situation favorable permet à l’Algérie de renforcer sa résilience économique face aux défis mondiaux. La rencontre entre le gouverneur de la Banque d’Algérie et le directeur exécutif du FMI souligne la reconnaissance internationale des efforts économiques de l’Algérie. La solidité des indicateurs économiques et les perspectives positives du pays renforcent sa position au sein du FMI. L’engagement de l’Algérie dans la diversification économique et les réformes structurelles est crucial pour son développement futur. En continuant sur cette voie, l’Algérie peut espérer une croissance durable et une stabilité économique à long terme.