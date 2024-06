Reconnaissance faciale, terminal Est : Mediouni dévoile les projets de l’aéroport d’Alger Par rima.a 5 juin 2

Reconnaissance faciale, terminal Est : Mediouni dévoile les projets de l’aéroport d’Alger Par rima.a 5 juin 2024 à 11:01 S’exprimant lors de la cérémonie de signature d’un accord de coopération scientifique au siège du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le PDG de la société de gestion des services aéroportuaires d’Alger, en l’occurrence Mokhtar Said Mediouni, a fait le bilan des projets de l’aéroport d’Alger. Depuis plusieurs mois, l’aéroport international d’Alger enchaine les travaux et les initiatives pour devenir un hub international et une porte d’entrée pour le continent africain, depuis les quatre coins du monde. L’aéroport d’Alger veut introduire la reconnaissance faciale Évoquant l’accord signé avec des établissements universitaires, Mokhtar Said Mediouni insiste sur l’importance de ce partenariat pour développer des solutions technologiques, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle. Dans ce sillage, le PDG de la SGSIA a fait savoir que ces solutions permettront de fluidifier le passage des clients de l’aéroport et bien gérer la hausse des arrivées en Algérie, notamment grâce à la reconnaissance faciale. “Nous disposons de capacités au sein des universités algériennes pour réaliser ces projets. Nous sommes disposés à donner aux jeunes étudiants algériens l’opportunité de développer ses technologies”, estime-t-il. Le projet du terminal Est en cours de lancement Lors de cette rencontre, le patron de l’aéroport d’Alger a parlé de la réalisation du terminal Est, qui va s’ajouter au terminal ouest. Cette nouvelle structure sera dotée de nouvelles zones de transit qui vont renforcer les capacités de l’enceinte aéroportuaire, qui devra accueillir, cette année, jusqu’à 10 millions de passagers. Par ailleurs, Mediouni a fait part du projet de réalisation d’un “village Cargo” pour le transport de marchandises. Mais ce n’est pas tout. Des mesures ont été prises dans le but d’automatiser toutes les opérations aéroportuaires et le traitement des bagages, ainsi que le contrôle des passagers, par le recours aux nouvelles technologies. Ces projets seront d’une grande importance pour placer l’aéroport d’Alger en qualité de grande plateforme aéroportuaire de la région et assurer son rôle de Hub international. D’ailleurs, cette dimension sera renforcée par l’ouverture de nouvelles lignes aériennes, prochainement, par Air Algérie. Notamment à destination de l’Amérique.