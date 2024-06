Algériens établis à l’étranger : près de 3.5 millions de personnes attendues cet été Par rima.a 5 juin 2024 à 9:42 Les membres de la communauté algérienne à l’étranger profitent de la saison estivale pour planifier leurs vacances en Algérie. Une occasion pour revoir leurs familles et découvrir leur pays, après plusieurs mois d’absence et de voyage à l’étranger. De leur côté, les compagnies aériennes et maritimes algériennes ont lancé des promotions et des offres permettant aux membres de la diaspora de passer l’été en Algérie sans se soucier du budget à dépenser. Voyager en Algérie : voici le nombre d’Algériens de l’étranger attendus cet été Les autorités algériennes s’attendent à une arrivée massive des membres de la diaspora pour passer les vacances d’été en Algérie. Notamment en raison des facilitations annoncées par le gouvernement pour bien accueillir cette communauté. Les promotions et les multiples gammes tarifaires, notamment l’offre Osra et Watani, mais aussi, l’amélioration des services aéroportuaires, contribuent à la hausse des arrivées en Algérie, pendant cette saison estivale. Dans ce sillage, le secrétaire général du ministère des Transports, en l’occurrence Djamel Eddine Abdelghani a donné une estimation du nombre des membres de la diaspora qui prévoit de voyager sur le territoire national, cet été. En effet, intervenant sur les ondes de la radio nationale, ce responsable estime leur nombre à environ 3 464 000 personnes. Pour permettre le transport de ces voyageurs, 16 581 vols seront assurés depuis le premier juin jusqu’au 30 septembre 2024. Par ailleurs, ce programme prévoit 932 liaisons par semaine, dont 492 vols hebdomadaires, seront effectués par Air Algérie et Tassili Airlines et le reste de ce quota (à savoir 431 opérations) sera partagé par les transporteurs aériens étrangers.