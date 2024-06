Un gâchis français ! par Abdelkrim Zerzouri Le problème du rejet de l'étranger, arabo-musulman et musulman en particulier, par une certaine catégorie de Français ne fait que s'aggraver, atteignant ces derniers temps un degré d'agressivité inouïe. A l'image de ce post du parti Les Républicains, publié sur son compte X (anciennement Twitter), demandant à l'Algérie de « tout reprendre les biens et le mal : criminels, délinquants, clandestins, OQTF... », qui a choqué en partie l'opinion française elle-même, et provoqué une profonde indignation en Algérie. Le post en question a été publié à la suite de la demande de restitution des biens algériens historiques et symboliques qui ont été spoliés durant la période coloniale, donnant une réponse de l'extrême droite française à ce propos, et d'une manière des plus méchantes. La demande en question a été introduite en toute sérénité, dans un cadre adéquat, lors d'une cinquième réunion de la commission d'historiens français et algériens, mise en place pour travailler sur la période de colonisation française, alors qu'on pouvait le faire d'une manière plus véhémente, car il s'agit sans conteste de biens algériens gardés illégalement dans les musées en France. Des personnalités de la classe politique française ont dénoncé une publication « ordurière, xénophobe, infâme, indigne d'une formation politique qui se prétend républicaine », pour ne citer que quelques réactions. D'où vient toute cette haine contre l'Algérie et les Algériens, particulièrement, parce que le chef de ce parti semble nourrir de l'amitié avec le voisin de l'Ouest, où il a séjourné récemment dans l'idée de réchauffer les relations entre les deux pays, alors que pour l'Algérie c'est tout à fait le contraire qui est recherché ? Dans la réalité, en France, on est arrivé à un seuil où on ne distingue pas entre telle et telle nationalité, visant directement le musulman, même quand il porte la nationalité française. C'est ce qu'on appelle le sentiment d'islamophobie qui s'est répandu d'une façon très inquiétante en France. Si on se fie aux termes de ce post de la honte, on croirait que les Algériens qui se trouvent en France sont tous des criminels, des délinquants et des clandestins, pourtant la réalité est bien différente. Parmi les Algériens vivant en France on rencontre des médecins, des ingénieurs, des professeurs d'universités, des écrivains, des informaticiens, ainsi que d'autres professionnels hautement qualifiés. Pour ces derniers, pas besoin de demander à les reprendre, puisqu'ils quittent la France par milliers (pas seulement les étrangers mais également des Français musulmans) pour rejoindre la Grande-Bretagne, le Canada et d'autres pays plus accueillants, comme en témoigne le livre publié récemment sous le titre « la France, tu l'aimes mais tu la quittes », ainsi que d'autres comptes rendus de la presse, jusqu'au ‘New York Times' qui en parle dans l'une de ses éditions comme «un gâchis français». Et, on trouve derrière toute cette campagne haineuse contre les musulmans des politiciens de l'extrême droite, qui trompent l'opinion pour élargir leur base électorale, et qui réussissent bien dans ce sens au détriment des intérêts de la France qui peut perdre gros en brouillant ses relations avec les pays musulmans. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour gratter quelques voix des électeurs ?