Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme La nécessaire réforme de l’arsenal ju

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme La nécessaire réforme de l’arsenal juridique Placeholder NAWAL IMÈS PUBLIÉ 05-06-2024, 19:21 La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme passe par une mise à niveau de l’arsenal juridique. La commission nationale d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme, et de financement de la prolifération des armes de destruction massive qui vient de tenir une réunion ordinaire s’attelle à faire des propositions dans ce sens, notamment en ce qui concerne les projets de loi relatifs aux assurances et aux associations. Nawal Imès - Alger (Le Soir) - La commission nationale d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme, et de financement de la prolifération des armes de destruction massive vient de tenir, en ce début de semaine, une réunion ordinaire consacrée notamment à la présentation de son plan d’action avec comme priorité, la mise à niveau du système national de lutte contre tant le blanchiment d’argent que le financement du terrorisme. Les membres de la commission ont pu présenter un rapport sur l'état d'avancement des travaux liés à l'élaboration du rapport national sur les risques liés à ces fléaux. La réunion, présidée par le ministre des Finances, a permis au représentant de la cellule de traitement du renseignement financier de présenter le plan d'action de ladite cellule et les mesures de mise à niveau renforcées avec le Groupe d'action financière mais également l’état d’avancement des travaux liés à l'élaboration du rapport national sur les risques sans oublier les actions qui ont été réalisées ainsi que les actions qui restent à réaliser en ce qui concerne la collecte et l'analyse de données, l'identification des acteurs, l'évaluation des vulnérabilités et des menaces, ainsi que l'examen des politiques et des pratiques existantes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Laaziz Faid a, au cours de cette réunion, affirmé que la commission nationale de lutte contre le blanchiment d’argent devait s’intéresser davantage à la problématique de la mise à niveau de tout le système national de lutte contre le blanchiment aussi bien dans les aspects de conformité des textes nationaux, aux standards internationaux mais également en veillant à l’efficacité des actions menées dans ce cadre. Cette problématique s'ajoute aux missions originales du comité national qui sont : l’examen et l'adoption du rapport national d’évaluation des risques. Le ministre des Finances a également invité tous les participants à intensifier et coordonner les efforts pour défendre la position de l’Algérie vis-à-vis des instances internationales spécialisées, concernant la valorisation des actions entreprises pour améliorer la conformité et l’efficacité du système national demandant à toutes les parties prenantes impliquées de se mobiliser pour atteindre l’objectif recherché. Les participants à cette réunion ont plaidé pour la mise en place de mesures devant permettre de renforcer et d’enrichir le cadre législatif notamment, les projets de loi relatifs aux assurances et aux associations tout en insistant sur l’impératif de cordonner entre les différentes institutions et organismes concernés pour atteindre une meilleure compréhension des risques liés au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme, conformément aux meilleures pratiques internationales. N. I. Placeholder NAWAL IMÈS PUBLIÉ 05-06-2024, 19:21