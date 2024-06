COMPLEXE D’EL HADJAR Renouvellement du système d'extraction des poussières Placeholder R. A. PUBLIÉ 05-06-202

COMPLEXE D’EL HADJAR Renouvellement du système d'extraction des poussières Placeholder R. A. PUBLIÉ 05-06-2024, 11:00 Le complexe sidérurgique Sider El Hadjar à Annaba a repris ses activités de production dans la zone touchée par un incendie survenu le 14 avril dernier. L'arrêt de production, qui a duré six semaines, a permis de remplacer le système d'extraction de poussières endommagé et de réaliser une maintenance annuelle des équipements. «Le délai nécessaire au renouvellement du système d'extraction des poussières a été utilisé par le complexe Sider El Hadjar pour procéder à l'entretien périodique annuel des équipements industriels dans les différentes unités de l'usine afin de corriger le retard causé par ces dommages et a permis au complexe d'atteindre les objectifs de production fixés», a déclaré Lamin Sedrati, président-directeur général du complexe. Cette reprise d'activité s'inscrit dans le cadre de la démarche adoptée par le complexe d'El Hadjar pour gagner en rentabilité et respecter ses engagements envers ses clients. Le complexe produit environ 600 000 tonnes de produits sidérurgiques par an, dont des produits longs et plats en fer, du fer à béton et des tubes sans soudure. R. A. Placeholder R. A. PUBLIÉ 05-06-2024, 11:00