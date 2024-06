La récolte d’abricots bat son plein à Batna Placeholder PUBLIÉ 04-06-2024, 19:55 Une récolte d’abricots de 39

La récolte d’abricots bat son plein à Batna Placeholder PUBLIÉ 04-06-2024, 19:55 Une récolte d’abricots de 394.805 quintaux au titre de l’actuelle saison agricole 2023-2024 est prévue par la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de Batna. «Une évolution sensible de la récolte comparativement à la saison précédente dont la production de ce fruit avait atteint 114.414 quintaux à cause du déficit pluviométrique qu’avait connu la région», a indiqué Tahar Bekroun. La campagne de récolte, qui a été lancée début juin courant dans les localités spécialisées dans cette arboriculture fruitière, se déroule dans de «bonnes conditions» et tous les moyens ont été mobilisés pour en assurer le succès, a indiqué le même responsable. La surface totale consacrée à la culture des abricotiers à Batna atteint 3.598 hectares dont 3.475 hectares productifs concentrés notamment dans les deux daïras d’Ouled Si Slimane et de N’gaous et à moindre degré à Ain Touta, Menaâ, Ras Layoun et T’kout, a-t-il dit. Les variétés d’abricotiers cultivées sont le Rosé concentré à Menaâ et Bouzina, le Louizi, le Paviot et le Canino. Des efforts sont actuellement déployés dans la wilaya pour le développement et la diversification de la filière de l’arboriculture fruitière par le recours, notamment aux systèmes d’irrigation économes en eau surtout que la wilaya occupe une position de leader dans cette filière agricole. Placeholder PUBLIÉ 04-06-2024, 19:55