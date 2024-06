Scènes De Chaos Au Stade Hamlaoui : Constantine A Évité L’embrasement EDITEUR - 5 JUIN 2024 Cliquez pour parta

Scènes De Chaos Au Stade Hamlaoui : Constantine A Évité L’embrasement EDITEUR - 5 JUIN 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Les scènes de chaos vécues lundi après-midi au stade chahid Hamlaoui à la fin de la rencontre comptant pour le championnat de 1ère division entre le CSC et l’USMA ont pris de court tout le monde. Personne parmi les organisateurs, la presse présente et même une grande partie du public n’imaginait que la fin du match allait prendre une tournure d’une telle violence. Comment se fait-il qu’en une fraction de seconde, tout bascule dans un stade livré soudain au vandalisme ? Un vent de folie avait soufflé sur le stade, et c’est le moins que l’on puisse dire. C’était comme une main invisible qui a pris le contrôle d’une situation imprévue et imprévisible lors d’un match tout à fait ordinaire, du moins en apparence. Mais quelles sont les véritables raisons d’une telle « explosion » de violence ? Plusieurs versions sont rapportées par les réseaux sociaux. On a parlé de bâche des supporteurs de l’USMA qu’on aurait essayé de décrocher. Des hypothèses sont livrées, sans qu’aucune ne complète le puzzle. Des points d’interrogations persistent. Si la FAF a pris la décision de faire jouer les deux prochaines journées (28ème et 29ème) du championnat de Ligue 1 à huis-clos, et cela pour tous les matchs, cela démontre que ce qui s’est passé à Constantine n’est pas banal, pour ne pas dire qu’il dépasserait le cadre d’un simple « chahut de gamins » ! L’interdiction de déplacement des supporters lors de la 30ème journée ; et la saisine de la commission de discipline pour traiter ces incidents avec la plus grande rigueur et prononcer les sanctions nécessaires, s’imposent certes mais ne répondent pas à toutes les questions. La Fédération algérienne de football aura beau exprimer ses regrets, en estimant que ces « comportements inacceptables, qui ternissent l’image de notre sport, doivent être combattus énergiquement pour préserver l’intégrité du football ». Elle semble dépassée par les événements. L’ouverture d’une enquête sur les conditions d’organisation et de déroulement de cette rencontre ne devrait-elle pas être confiée aux services de sécurité ? Lorsque la FAF écrit qu’elle est « déterminée à éradiquer la violence dans les stades et à assurer que ceux-ci restent des lieux de convivialité et de respect mutuel, en appelant toutes les parties prenantes, y compris les acteurs du football et la presse sportive, à contribuer à promouvoir les valeurs nobles de l’esprit sportif ». Ce discours démagogique tant entendu ne rassure guère. Alors posons la question que tout le monde donne la nette impression d’éviter : qui avait intérêt à embraser Constantine ? Mohamed Mebarki