Mise en service de la gare maritime d’Annaba : Deux traversées prévues cet été ! Azzedine Ighil by Azzedine I

Mise en service de la gare maritime d'Annaba : Deux traversées prévues cet été ! Azzedine Ighil by Azzedine Ighil 4 juin 2024 in Annaba

En réponse à une question écrite du député du parti HMS, Mohamed El Hadi Tebessi concernant la mise en service de la nouvelle gare maritime d'Annaba et sur la fréquence des dessertes maritimes de et vers le port d'Annaba ainsi que l'exploitation de son espace commercial, le ministre des transports, Mohamed Lahbib Zahana a, d'emblée rappelé que la gare maritime en question est entrée en service le 7 juillet 2023 et que huit dessertes maritimes ont été programmées dont une à partir du port italien de Gênes. Alors que pour la saison estivale 2024, le ministre des transports a annoncé que l'entreprise des transports maritimes de voyageurs (ENTMV) prévoit un programme de deux dessertes maritimes du port de Marseille vers le port d'Annaba. Il est également prévu la mise en service de l'espace commercial doté de toutes les commodités nécessaires aux centaines de passagers, une opération qui est à l'étude en concertation avec l'entreprise portuaire d'Annaba et le groupe des services portuaires (SERPORT). Des espaces de services bancaires, d'assurances et de santé, de loisirs ainsi que de commerces et de vente de produits artisanaux ouverts aux voyageurs traversant la Méditerranée dans les deux sens. En effet, la nouvelle gare maritime sera un espace traduisant la volonté de l'État à booster le secteur du tourisme, à travers la création d'activités économiques. Le projet dispose de trois étages reliés par des escaliers mécanisés, un ascenseur et deux couloirs pour véhicules qui auront un accès direct à partir de la ville et menant jusqu'aux navires en plus de deux couloirs réservés aux procédures de passage des voyageurs et d'embarquement des bagages. Le troisième étage de l'édifice offrira aux visiteurs des services touristiques de qualité avec des espaces de shopping et de détente avec des terrasses, restaurants et cafés avec vue panoramique. Au regard de son design moderniste inspiré des villes méditerranéennes, l'entrée en service du projet élargira l'horizon touristique et économique, générateur de rentes financières pour la commune d'Annaba, mais surtout la résorption un tant soit peu du taux de chômage, avec la création de plus de 200 postes d'emploi, entre temps, plein et partiel. Ainsi, cette perspective d'intégration, dans les plus brefs délais, du port à la ville d'Annaba en le transformant en une destination touristique de haut standing, a été, à juste titre, évoqué par Mohamed Lahbib, le ministre des transports, en réponse à la préoccupation du député d'Annaba mais aussi de toute une population. Par : A.Ighil