Rencontre économiqu’e algéro-française : Réseautage et B to B au menu Lilia Mechakra by Lilia Mechakra 4 jui

Rencontre économiqu'e algéro-française : Réseautage et B to B au menu Lilia Mechakra 4 juin 2024 in Annaba Une rencontre économique algéro-française se tiendra, demain, au niveau du complexe touristique Sabri, à partir de 08h00. L'évènement vise à renforcer, à promouvoir et surtout à décentraliser les échanges économiques entre l'Algérie et la France, en les envisageant hors de la capitale, et à travers les régions. Cette rencontre, qui s'étendra sur toute la journée de jeudi et jusqu'à 17h00, arrive avec un point fort, à savoir deux séances de B to B (business to business) qui seront le pouls même de cet évènement multisectoriel. Ainsi, de 10h30 à 12h30 et de 14h00à 17h00, les rencontres B to B, entre des opérateurs économiques locaux et français, se tiendront afin d'ouvrir les voies de la communication pour de potentiels investissements et pourquoi pas, pour se solder par des contrats et des partenariats au terme de cette journée. Annaba et la région Est en général se distinguent, ces dernières années, par l'essor d'entreprises économiques qui ont toute leur place sur la scène internationale, au vu des standards élevés qu'ils appliquent dans leurs activités respectives. Agriculture, agroalimentaire, pharmacie, tech, sont autant de domaines dans lesquelles Annaba brille grâce à des investisseurs qui ne lésinent pas sur les moyens pour assurer des produits de qualité, à des consommateurs qui se veulent plus exigeants au fil des années. Le coup d'envoi de l'évènement sera donné par le wali d'Annaba, M. Abdelkader Djellaoui et M. François Pugeaut, Consul général à Annaba. Mme Sabrina Benbouali, coordinatrice Zone Afrique du Nord chez Business France, abordera, lors de son discours, l'état des relations commerciales algéro-français, avant de laisser la parole au président de la CAIC, M. Hamenni. Ce-dernier abordera les opportunités d'investissement et de partenariat dans l'Est. M. Akram Hammouda (responsable de veille réglementaire à la CCIAF) viendra finalement clôturer cette séance institutionnelle, en présentant le cadre législatif et réglementaire algérien en matière d'investissements et d'import-export. Par : M.Lilia