Journée mondiale de l’environnement : Focus sur la restauration des terres et la lutte contre la désertificati

Journée mondiale de l'environnement : Focus sur la restauration des terres et la lutte contre la désertification La Rédaction by La Rédaction 5 juin 2024 in Annaba Hier, Annaba a célébré la Journée mondiale de l'environnement, axée sur le thème "Concentrons-nous sur la restauration des terres, la désertification et la lutte contre la sécheresse". Les activités, orchestrées par la Direction de l'Environnement et le Centre de Recherche en Environnement (CRE), ont été conduites en présence du wali et des responsables locaux. L'événement s'est déroulé au Centre De Regroupement Des Sportifs D'elite De Seraidi (anciennement CREPS), offrant ainsi un cadre propice à l'échange d'idées et de solutions pour la préservation de notre environnement. Lors de cette journée, Mme la Directrice du Centre de Recherche en Environnement a dirigé un atelier interactif et pédagogique visant à aborder plusieurs initiatives clés. Parmi ces initiatives, le classement des monts d'Edough en parc naturel a été discuté, visant à préserver et valoriser cette zone riche en biodiversité. De plus, l'installation de panneaux indicateurs dans la partie centrale des montagnes protégées d'Edough, soutenue par le wali et en coopération avec la wilaya de Skikda et les autorités locales, a été présentée comme un projet essentiel pour mieux signaler et protéger cette région. Le lancement d'un concours national pour la conception du logo du parc naturel des monts d'Edough a également été annoncé, une manière d'engager la communauté et de promouvoir le parc naturel. La généralisation de la numérisation du poids des déchets dans toutes les communes de la wilaya d'Annaba a été mise en avant, visant à améliorer la gestion des déchets et encourager une approche plus écologique. Un projet de numérisation de la gestion de l'éclairage public à Draa Errich a été discuté, dans le but d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire l'empreinte carbone de la commune. L'impact du déplacement à vélo sur l'environnement et l'importance des parkings pour vélos sur les lieux de travail ont été soulignés, sensibilisant à l'usage du vélo pour un mode de vie plus durable. Enfin, l'évaluation des produits de recherche du CRE a été présentée, dressant un bilan des avancées et innovations réalisées par le Centre de Recherche en Environnement. La participation des associations, des clubs environnementaux et des diverses institutions a enrichi les débats et les activités, soulignant l'importance de l'action collective pour relever les défis environnementaux. Par : Mahdi AMA