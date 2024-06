Des moutons entre 59 000 DA et 90 000 DA By Admin 6 juin 2024 0 16 Partager Must read Le prix de l’AMAN décerné à la journaliste Moza Daghiche à Palerme 6 juin 2024 Saccage du stade de Constantine : 37 supporters écroués 6 juin 2024 Constantine :Des toilettes publiques avec peu d’eau ! 6 juin 2024 Chanegriha supervise un exercice tactique naval à Jijel 6 juin 2024 Admin Admin L’Algérienne des viandes rouges (ALVIAR) procédera, à partir de samedi prochain, à la vente des moutons de sacrifice pour l’Aïd El-Adha au niveau de son point de vente de Birtouta (Alger) à des prix oscillant entre 59.000 DA et 90.000 DA, a fait savoir mercredi le directeur général d’ALVIAR, Ziani Ali. « L’opération de vente sera lancée au niveau des dépôts de la société sise à Birtouta à partir de samedi 8 juin et se poursuivra jusqu’à la veille de l’Aid El Adha, à des prix fixés à 59.000 DA, 79.000 DA et 90.000 DA selon le poids du mouton », a précisé le responsable. Dans ce sillage, M. Ziani a affirmé qu’un « nombre considérable » de moutons ont été réceptionnés au niveau de son point de vente à Birtouta (Alger), ajoutant que l’approvisionnement se poursuivait depuis les points d’engraissement, notamment de la ferme principale relevant de la société implantée à Djelfa, avec possibilité de recourir aux éleveurs sous contrat avec ALVIAR, si nécessaire. L’approvisionnement en bétail se fera quotidiennement Il a, en outre, insisté sur l’impératif d’un contrôle vétérinaire « rigoureux » des cheptels. M. Ziani a affirmé, à ce propos, que l’approvisionnement en bétail se fera quotidiennement, en fonction de la demande, précisant que la société qui a préparé cette opération depuis des mois, est dotée d’une expérience lui permettant de faire face à tout imprévu. Quant à l’état de santé du cheptel commercialisé, le DG d’ALVIAR a fait savoir que « l’opération est sous contrôle et que tout le bétail commercialisé est exempt de malformations et de maladies », précisant que cela est attesté par un certificat émis par les services vétérinaires de la wilaya, qui accompagne le déplacement du troupeau ». Et d’ajouter que quatre (4) vétérinaires ont été mobilisés au niveau du point de vente de Birtouta veillant en permanence sur le contrôle des bovins jusqu’a livraison aux acquéreurs.