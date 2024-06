Coopération Économique Algéro-Française À Annaba : Des Rencontres Fructueuses Entre Chefs D’entreprises EDITEU

Coopération Économique Algéro-Française À Annaba : Des Rencontres Fructueuses Entre Chefs D’entreprises EDITEUR - 8 JUIN 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) L’hôtel Sabri a accueilli avant-hier, jeudi 6 juin, les « rencontres économiques multisectorielles », organisées par le Consulat général de France à Annaba et Constantine, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Algéro-Française (CCIAF). Cet événement s’est déroulé en présence de François Pugeaut, Consul général de France à Annaba et Constantine, ainsi que du wali d’Annaba, Monsieur Abdelkader Djellaoui. Cette rencontre est le fruit d’un travail de six mois d’organisation, de programmation et d’efforts de la part du Consulat général, avec le précieux concours de la CCIAF, représentée lors de l’événement par Akram Hamouda, responsable de veille règlementaire. Le programme a compris des présentations sur l’état des relations commerciales franco-algériennes par Sabrina Benbouali de l’agence Business France, et sur les opportunités d’investissement et de partenariats dans les régions Est du pays par le président de la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie (CACI), Kamel Hamenni. Notons également une présentation du cadre législatif et règlementaire algérien en matière d’investissements et d’import-export par Akram Hamouda, responsable de veille règlementaire à la CCIAF. François Pugeaut a déclaré lors de son intervention : « Après des années marquées par la pandémie de COVID-19 qui ont engendré une stagnation dans les relations, nous sommes maintenant sortis de cette période. Alors que l’économie algérienne retrouve progressivement sa vigueur, le tissu économique se renforce grâce aux mesures prises par les autorités algériennes. Il nous a semblé crucial d’organiser un événement important ici, avec une portée sur l’est algérien, afin de favoriser les rencontres entre les entreprises algériennes et françaises ». « Les relations économiques entre la France et l’Algérie sont anciennes, soutenues par des liens historiques et une proximité géographique, ainsi que par la présence d’une importante communauté algérienne en France. Il est nécessaire de renforcer ces liens en favorisant une meilleure connaissance mutuelle de nos marchés respectifs. Les entreprises françaises ont besoin d’être rassurées et de comprendre le marché algérien, tandis que les entreprises algériennes doivent développer leurs exportations vers l’Europe, la France pouvant servir de porte d’entrée principale. Il est évident qu’il existe des appréhensions à surmonter malgré ces liens anciens qui se sont distendus, nécessitant ainsi leur renforcement voire la création de nouveaux liens. Abdelkader Djellaoui a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Nous sommes enchantés de participer à cette rencontre économique et nous tenons à féliciter les organisateurs pour leur initiative. La récente visite du maire de Marseille à Annaba a renforcé cette coopération économique bilatérale, déjà fructueuse puisque la plupart des entreprises présentes aujourd’hui sont marseillaises et ont exprimé un vif intérêt pour lancer des projets d’investissement. Et de poursuivre : « Annaba dispose d’infrastructures portuaires et aéroportuaires qui favorisent grandement les investissements économiques. Son réseau ferroviaire dynamique facilite les échanges commerciaux et ouvre de nouvelles perspectives. Grâce à sa position géographique stratégique, c’est un lieu idéal pour investir. Les investissements privés nationaux et internationaux sont encouragés par un dispositif réglementaire attrayant, notamment grâce aux initiatives prises par Abdelmadjid Tebboune en faveur de la liberté du commerce et de l’investissement, tant pour les Algériens que pour les étrangers. Des mesures administratives et incitatives ont été mises en place pour garantir un climat de confiance mutuelle aux investisseurs, leur permettant d’opérer dans un environnement serein et de transférer leurs profits en toute transparence. Nous sommes prêts à travailler ensemble pour construire un avenir plus brillant et durable, dans l’intérêt de nos concitoyens ». Cette rencontre a été renforcée par un cadre réglementaire et législatif promouvant l’investissement en Algérie, avec plus de 300 entreprises françaises opérant dans le pays depuis plus de trente ans. Elle a permis d’explorer le potentiel et les options d’investissements à travers des rencontres « Business-to-Business » (B2B), facilitant ainsi les échanges et les projets d’avenir. Notons que l’association de développement et de promotion des entreprises d’Annaba, l’Association des femmes algériennes chefs d’entreprises (SEVE) ainsi que deux cabinets de conseil opérant dans la wilaya d’Annaba et la commune de Marseille en France ont contribué à cette initiative. Cette rencontre a rassemblé plus d’une cinquantaine de chefs d’entreprises des deux rives de la Méditerranée ainsi que des porteurs de projets désireux de créer, développer et consolider des échanges économiques entre l’Algérie et la France. Soufiane Sadouki