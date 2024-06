Station D’épuration Des Eaux Polluées À Batna : Le Projet Avance Dans La Bonne Direction EDITEUR - 6 JUIN 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Bénéficiaire d’un projet de réalisation d’une nouvelle Station de Traitement et d’Epuration des Eaux Usées (STEP), la wilaya de Batna vient d’entamer la phase de sélection des entreprises de réalisation. D’une capacité de 54.000 mètres cubes, soit plus de 450.000 équivalents/habitants, cette infrastructure s’étendra sur douze hectares à Boulief, une localité proche mais suffisamment excentrée de Batna-ville pour éviter les nuisances olfactives. Le ministre de l’Hydraulique, Taha Derbal, a inspecté le site avant-hier, mardi 4 juin, après l’attribution provisoire du marché. Le procédé technique retenu pour le fonctionnement de cette nouvelle STEP est celui de la boue activée à faible charge. Un démarrage des travaux à court terme est attendu, au vu de la cadence imprimée pour la concrétisation de cette structure de base devenue indispensable. Avec une population évaluée à plus de 340.000 habitants, Batna fait face à un problème croissant de gestion des déchets liquides. Cette nouvelle STEP devrait permettre de résorber cette problématique dans la principale agglomération de la wilaya. En effet, l’ancienne STEP de Batna, mise en service en 2005 avec une capacité de traitement limitée à 200.000 équivalents/habitants, ne suffit désormais plus à répondre aux besoins d’une population en constante augmentation, notamment avec l’émergence du nouveau pôle urbain de Hamla et ses extensions. Outre cette nouvelle infrastructure et l’ancienne STEP, pas moins de quatre autres stations d’épuration sont prévues pour être pleinement opérationnelles à court ou moyen terme, respectivement à Timgad, Arris, Barika et Fesdis. Au-delà de l’épuration des eaux usées, de la protection de l’environnement et de l’élimination des polluants chimiques, le rôle de ce type d’ouvrage hydraulique s’étend également à l’irrigation des champs agricoles et des vergers. Une approche déjà explorée puisque l’ancienne STEP de Batna a été choisie comme site pilote pour la production d’engrais et d’électricité à partir des boues et des biogaz issus du traitement des eaux usées. Par ailleurs, dans la localité de Theniet Errsasse, relevant de la commune de Theniet El Abed, la station-5 de la quatrième galerie d’approvisionnement de la localité de Nara, dans la commune de Menaâ, en eau potable depuis le barrage de Koudiet Lemdouar de Timgad, a été mise en service lors de cette visite ministérielle. Derbal a donné, à cette occasion, des instructions aux cadres du secteur pour prendre les dispositions nécessaires afin d’assurer l’eau aux habitants durant les jours de la fête de l’Aïd al-Adha. Nasreddine Bakha