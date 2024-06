L'étonnante prédiction de Zidane sur M'bappé sur le Réal ppé

Le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, c’est désormais une histoire qui appartient au passé. Après sept ans de bons et loyaux services, le joueur de 25 ans a officiellement annoncé son départ. Un peu plus de deux semaines après son annonce, il a été officialisé en tant que joueur de la Maison Blanche. L'établi double couche VEVOR est en vente à moitié prix Vevor L'établi double couche VEVOR est en vente à moitié prix Sponsorisé Le Real et Mbappé, une alliance qui durera plusieurs années Sans grande surprise, Kylian Mbappé a été officialisé en tant que joueur du Real Madrid dans la soirée du lundi 3 juin 2024. Ceci deux jours après le 15e sacre de la Maison Blanche en Ligue des champions. « Le Real Madrid CF et Kylian Mbappé ont trouvé un accord selon lequel il restera joueur du Real Madrid pour les cinq prochaines saisons », avait indiqué le club madrilène dans son communiqué. Si le Real Madrid attend officiellement la date de la fin du contrat du Bondynois au Paris Saint-Germain (30 juin) pour commencer la vente de son maillot, le prix a quand même déjà fuité. Le maillot numéro 9 laissé vacant depuis le départ de Karim Benzema devrait revenir à son compatriote de 25 ans et serait vendu à 117 euros l’unité. Une affaire qui remplira les caisses du club champion d’Espagne. La Nouvelle Prime Solaire 2024 La Prime Énergie La Nouvelle Prime Solaire 2024 Sponsorisé Zidane prédit l’avenir de Mbappé au Real Ancien joueur du Real Madrid (2001 et 2006) et ancien coach de la Maison Blanche (janvier 2016 – mai 2018 et mars 2019 à juin 2021), Zinédine Zidane est content de la signature de son jeune compatriote à Madrid. Salué par le Real Madrid après son match contre le Luxembourg, Mbappé reçoit les hommages de Zizou qui lui prédit un avenir meilleur à Bernabéu. Zinedine Zidane Kylian Mbappe Real Madrid vs PSG 261119 Zinedine Zidane Kylian Mbappe Real Madrid vs PSG 261119 © Fournis par GOAL « Il est là, il est en place. Il va marquer l’histoire, et je pense qu’il va dépasser tout le monde », a prédit le Ballon d’Or et champion du monde 1998 dans une interview accordée à Téléfoot. Kylian Mbappé appréciera.