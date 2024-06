Retour sur Zidane sur un banc

Zinedine Zidane commence à trouver le temps long. Sans club depuis son départ du Real Madrid à l’issue de la saison 2020-2021, la légende tricolore ne cache plus son envie de retrouver un banc de touche. Et cela pourrait intervenir cet été. « Après trois ans sabbatiques, le retour de Zidane est plus proche que jamais », annonce OK Diario ce vendredi. Pompe à Chaleur : Nos conseils ConsoMag Pompe à Chaleur : Nos conseils Sponsorisé Selon les informations du média espagnol, la Juventus Turin aurait entamé des discussions avec l’ancien numéro 10 des Bleus pour prendre la succession de Massimiliano Allegri, licencié en mai dernier. Des négociations qui avanceraient même bien, Zizou étant ouvert à l’idée de revenir dans le Piémont, où il est passé lorsqu’il était encore joueur entre 1996 et 2001. Zidane plutôt que Motta ? Une information à prendre toutefois avec des pincettes. En effet, la presse italienne annonce de son côté que les décideurs turinois ont fait de Thiago Motta leur grande priorité. Le Corriere della Serra va même plus loin en assurant que la Veille Dame et l’actuel coach de Bologne ont d’ores et déjà trouvé un accord. Vidéo associée: PHOTOS Zinedine Zidane, Bixente Lizarazu et Christophe Dugarry : 25 ans après la Coupe du monde, les grandes retrouvailles des champions à Bordeaux ! (Dailymotion) Une chose est sûre : Zidane souhaite reprendre du service. Il l’a de nouveau clamé au cours d’un récent entretien accordé au Média Carré. « J’ai pris une pause. C’est une grande pause, mais ce n’est pas grave, avait-il confié. Un moment donné on verra ce qui va se passer et s’il faut remettre le couvert, on le fera. Mais ça me manque de temps en temps. »