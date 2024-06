Romelu Lukaku...vers l'Arabie Saoudite ? "J'ai déjà pris ma décision" Antoine Bourlon 06 juin 2024 10:00 | 0 réaction Romelu Lukaku...vers l'Arabie Saoudite ? "J'ai déjà pris ma décision" Photo: © photonews L'avenir de Romelu Lukaku reste encore très incertain. L'attaquant belge changera de club cet été, mais sa destination est encore très loin d'être claire. Romelu Lukaku a fait une bonne saison à l'AS Roma. L'attaquant a marqué 21 buts en 47 matchs, mais il devra certainement partir cet été.Il était prêté par Chelsea, mais les Italiens ne peuvent pas se permettre de l'acheter définitivement pour des raisons financières. Il n'a pas non plus d'avenir à Chelsea. Un transfert en Arabie saoudite est donc une option. L'été dernier, Lukaku aurait déjà pu partir là-bas. "C'était vraiment intense à l'époque. Pendant deux semaines. Pendant deux jours d'affilée, je pensais : 'Oui, je pars', 'Non, je ne pars pas'. Parce que tout le monde est parti en Arabie saoudite seulement après que j'ai pu signer, j'ai eu un moment de peur," a-t-il déclaré lors d'une interview avec VTM. Romelu Lukaku sort du silence et évoque son avenir "L'Arabie saoudite ne me retiendrait pas. Le niveau ne fera qu'augmenter là-bas. À un niveau bien plus élevé que ce que beaucoup de gens pensent. De plus en plus de footballeurs auront tendance à aller jouer là-bas. Aussi en raison de la façon dont les supporters vivent le football là-bas. Ils doivent encore s'améliorer au niveaux des infrastructures, mais tous les grands clubs européens le savent : l'Arabie saoudite arrive. Vous le voyez déjà dans la boxe, le golf, la Formule 1...", poursuit-il. "Dans ma tête, j'ai déjà pris ma décision. Je sais ce qui va se passer", a déclaré Lukaku. "Beaucoup de gens aiment parler, peut-être parce que je n'ai pas d'agent. Mais c'est moi qui vais décider. J'ai ma situation en main. C'est moi qui vais choisir et une fois que j'aurai expliqué mon choix, tout le monde sera d'accord avec moi." "Chaque fois que j'ai décidé de rester quelque part ou de partir, c'était la bonne décision en raison de certains facteurs - par exemple, ma relation avec l'entraîneur. C'est comme une relation avec une femme. Si ça ne va plus, pourquoi rester ensemble ?" En guise de conclusion, Lukaku entretient le doute. Il a en effet été cité à Naples, où son ancien entraîneur Antonio Conte a récemment été présenté. Lorsqu'on lui demande qui est le meilleur entraîneur qu'il ait eu jusqu'à présent, il est clair : "Antonio Conte".