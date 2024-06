Malgré un démenti récent de Frank McCourt, le journaliste Thibaud Vézirian continue d’affirmer que le club ser

Malgré un démenti récent de Frank McCourt, le journaliste Thibaud Vézirian continue d’affirmer que le club sera vendu à l’Arabie Saoudite. D’ailleurs, le journaliste d’Entrevue affirme que le rachat du club serait prévu pour le mois de juin. De retour à Marseille il y a quelques jours, Frank McCourt avait démenti, une fois de plus, qu’il vendrait l’Olympique de Marseille. L’américain a même fait savoir qu’il allait réinvestir cet été. Pourtant, le journaliste d’Entrevue, Thibaud Vézirian, a confié, lors d’une interview accordée à Foot01, que la vente du club aura bien lieu à la fin du mois de juin. Frank McCourt Frank McCourt Fournis par CoeurMarseillais Photo by Icon sport La vente prévue courant du mois de juin ? « Un ras de marée à l’OM en juin ? C’est pour bientôt d’après les acheteurs. On espère que c’est pour bientôt et qu’ils vont faire leur petite surprise. Vu l’état du club, pas de directeur général, pas de directeur de la stratégie, pas d’entraineur, une direction sportive avec un prestataire comme Benatia et Longoria pour décider, c’est un sacré bazar à l’OM. Désormais, il y a les aléas pour que tous les intérêts opèrent et c’est une histoire d’image et de communication. Après, tout le monde se pose la question de l’intérêt de communiquer à la bonne date. Au mois de juin ? Oui, pendant tout le mois de juin, durant les poules de l’Euro, ce n’est pas l’actualité numéro 1 en France. Un ras de marée comme l’officialisation du rachat de l’OM sera bien supérieur à la phase de poule de l’Euro. Le mois de juin sert juste à mettre les choses en place, que l’entraineur arrive le 15 juin, ça ne change rien. Mais à l’OM, la direction est délabrée et ça impacte le sportif directement. Donc il serait temps d’officialiser un deal pour passer à autre chose sinon c’est la Bérézina » Comme toujours, le journaliste aura ceux qui y croient et ceux qui n’y croient pas. Cela fait depuis plus de trois ans qu’il se trompe, alors le passé ne parle pas en sa faveur. Malgré tout, il est parvenu à convaincre certaines personnes, c’est pour cette raison que le sujet revient sans cesse.