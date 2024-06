Roland-Garros : quelle somme remporte le vainqueur de l'édition 2024 ? Roland-Garros : quelle somme remporte le vainqueur de l'édition 2024 ? © Pecquenard+Ferey / KCS PRESSE Le tournoi de Roland-Garros 2024 bat son plein, avec chaque jour des matchs intenses et des performances impressionnantes sur la terre battue parisienne. Chaque année, ce tournoi du Grand Chelem attire une fois de plus les meilleurs joueurs de tennis du monde, tous espérant soulever le trophée tant convoité et remporter la somme promise au vainqueur. C'est le rendez-vous incontournable pour tous les fans de Tennis. Depuis le 26 mai dernier, ces derniers suivent de près les matchs en cours à Roland-Garros. La plupart n'ont pas manqué d'être surpris en voyant l'élimination rapide de Rafael Nadal, battu lors du premier tour. Une occasion pour la star des courts de livrer un émouvant discours, laissant entendre qu'il pourrait bientôt prendre sa retraite. Une sortie inattendue qui ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour d'autres joueurs ambitieux de saisir le titre. Chaque voiture a des rayures, mais peu connaissent ce truc pour les enlever NanoSparkle Chaque voiture a des rayures, mais peu connaissent ce truc pour les enlever Sponsorisé À savoir que Roland-Garros est bien plus qu'une simple compétition pour une majorité des joueurs de tennis. En effet, le championnat permettra au gagnant de, non seulement recevoir la reconnaissance mondiale et de l'immense prestige associé à la victoire dans un Grand Chelem, mais aussi de repartir avec une récompense financière substantielle. Explications. Quelles récompenses pour le vainqueur de Roland-Garros 2024 ? Au-delà de recevoir la coupe de la victoire, les vainqueurs de Roland-Garros peuvent se vanter de remporter une somme pour le moins importante. Comme dévoilé par le site ATP, le prize money de l'édition 2024 a augmenté de 7,82 % par rapport à l'année précédente. Ainsi, les participants de cette nouvelle saison de Roland-Garros se verront partager la somme de 53,478 millions d’euros, contre 49,6 millions d'euros en 2023. Les vainqueurs des deux catégories de simples, dames et hommes, empocheront la modique somme de 2,4 millions d'euros chacun, contre 2,3 millions au cours de l'année précédente. Quant à leurs finalistes, ils se verront attribuer la moitié de ce montant, soit 1,2 million d'euros. Chaque voiture a des rayures, mais peu connaissent ce truc pour les enlever NanoSparkle Chaque voiture a des rayures, mais peu connaissent ce truc pour les enlever Sponsorisé Les demi-finalistes, eux, ne recevront pas moins de 650 000 euros. De leur côté, ceux qui seront parvenus à atteindre les quarts de finale obtiendront 415 000 euros. Les huitièmes de finaliste pourront se consoler avec la somme de 250 000 euros qui leur a été attribuée. Concernant ceux qui apparaissent au bas du classement : 150 000 euros seront reversés à ceux qui sont arrivés au troisième tour, 110 000 euros pour les participants au deuxième tour, et 73 000 euros pour les joueurs qui n'ont pas fait plus d'un match lors de la compétition, comme Rafael Nadal par exemple.