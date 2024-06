Grande nouvelle pour les fans de la chanteuse : Céline Dion est pressentie pour chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Céline Dion aux JO de Paris 2024 : le montant astronomique du chèque pour la faire venir dévoilé Grande nouvelle pour les fans de la chanteuse : Céline Dion est pressentie pour chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Le 26 juillet prochain aura lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Même si le mystère perdure sur l'identité des artistes, on est sûr qu'elle sera suivie par des millions de téléspectateurs. Une rumeur circule depuis quelques semaines : Céline Dion devrait se produire sur scène. Des bruits de couloir qui ont pris de l'ampleur ces derniers jours quand on a appris que l'État avait prévu une rallonge budgétaire colossale pour l'événement. Les organisateurs sont parvenus à garder le secret sur l'identité des artistes qui vont lancer l'événement, mais des noms circulent. Il y a quelques semaines, c'était Aya Nakamura qui était pressentie pour chanter. Emmanuel Macron avait indiqué qu'elle aurait "tout à fait sa place dans une cérémonie d'ouverture ou de clôture des Jeux". Aujourd'hui, le plus probable est donc un duo entre l'interprète de Djadja et la chanteuse canadienne. Céline Dion va de mieux en mieux Depuis 2022, date à laquelle les médecins ont établi qu'elle souffrait de la "maladie de l'homme raide", Céline Dion n'a plus été en mesure de se produire sur scène. Elle a depuis annulé tous ses concerts. Mais son état semble s'améliorer. Comme le raconte Gala, le 31 mai, alors qu'elle assistait au spectacle du Cirque du Soleil, elle a interprété I'm Alive pour les artistes de la troupe. Vidéo associée: Céline Dion pourrait chanter lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques et «Quotidien... (Dailymotion) Un concert privé improvisé qui a le mérite de prouver qu'elle n'a pas perdu sa voix. Un proche de la Québécoise avait d'ailleurs déclaré au Sun fin mai que "Céline n'abandonne pas son désir de chanter à nouveau. Elle travaille avec des coachs vocaux, des membres de son groupe et des spécialistes depuis plus de six mois maintenant." Il n'en fallait pas plus pour que les fans de la star l'imaginent déjà sur scène. Céline Dion à la cérémonie d'ouverture des JO Un article du Canard enchainé agite la toile depuis quelques heures. Le gouvernement serait prêt à signer un chèque de 2,7 millions d'euros pour aider le comité organisateur à payer deux immenses vedettes pour le spectacle d'ouverture du 26 juillet prochain. Une somme colossale qui laisse donc à penser qu'il s'agit de stars d'envergure internationale et qui fait écho à la déclaration de la chanteuse qui en mai dernier expliquait vouloir "revoir la Tour Eiffel". Si la présence de la chanteuse semble se confirmer, c'est que la rumeur trouve sa source dans un document interne au Comité d'organisation des Jeux (Cojop). "Deux top artistes ont été validés par le PR [président de la République] pour 2,7 millions d'euros. Cette dépense n'est pas intégrée au budget et doit être prise en charge par l'État", peut-on lire sur le dossier consulté par les journalistes du Canard enchaîné. Céline Dion : un amour ancien pour les Jeux Olympiques Malgré un démenti officiel du Comité d'organisation des Jeux olympiques, la venue de Céline Dion est de plus en plus probable. En effet, l'interprète de My heart will go on entretient une relation charnelle avec la plus grande compétition sportive au monde. La chanteuse a déjà participé à une cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques. C'était à Atlanta en 1996. Une prestation qui à l'époque avait attiré plus de 3,5 milliards de téléspectateurs. Et plus récemment, en 2012, quand la ville de Paris était candidate à l'organisation des JO de 2012, la star québécoise avait prêté sa voix pour appuyer la candidature française. Elle avait alors enregistré une reprise de la chanson À Paris. L'histoire d'amour entre la mère René-Charles et les JO pourront donc bien se poursuivre le 26 juillet prochain.