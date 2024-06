Emmanuel Macron choisit deux stars pour l’ouverture des JO 2024, pour un coût de 2,7 millions d’euros Emmanuel Macron choisit deux stars pour l’ouverture des JO 2024, pour un coût de 2,7 millions d’euros Mercredi 5 juin 2024, Le Canard enchaîné révèle qu’Emmanuel Macron a donné son aval pour la présence de non pas une, mais deux “top artistes” à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris… pour un joli cachet de près de trois millions d’euros. 2,7 millions d’euros. C’est ce que l’État va dépenser pour s’assurer de la présence de non pas une, mais de deux stars internationales lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris. Dans son édition du mercredi 5 juin 2024, Le Canard enchaîné révèle en effet le contenu d’un “reporting budgétaire” interne au Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop). Ce dossier, datant du 26 avril, indique que “deux top artistes CER 1 ont été validés par le PR [président de la République, ndlr.] pour 2,7 millions d’euros”. Il est également précisé que “cette dépense n’est pas intégrée au budget” de l’événement sportif, et doit ainsi “être prise en charge par l’État”. On ignore cependant où sera pioché cet argent, le gouvernement ayant refusé de donner plus d’indications à ce sujet auprès de nos confrères. Pour rappel, le budget initial des JO était déjà très salé : “entre trois et cinq milliards d’euros” selon le président de la Cour des comptes. Femme Actuelle FEMME ACTUELLE - JO 2024 à Paris : Emmanuel Macron dévoile où la cérémonie d’ouverture se déroulera Qui seront les deux “top artistes” qui ouvriront les Jeux olympiques ? Quant aux noms des deux stars en question, rien n’est encore sûr. D’abord, Aya Nakamura est fortement pressentie pour se produire lors de cette cérémonie d’ouverture. Une idée qui avait provoqué un vif débat, avec d’un côté de nombreuses réactions racistes au sein de l’extrême-droite, et de l’autre une vague de soutien envers la chanteuse franco-malienne. Serait-ce pour apaiser les tensions qu’Emmanuel Macron aurait choisi de convier une seconde personnalité pour cet événement international ? Impossible de le savoir avec certitude. S’agissant de ce deuxième “top artiste”, un nom circule en particulier : celui de Céline Dion ! Très discrète sur le plan médiatique depuis l’annonce de sa maladie en 2022, la diva québécoise n’a fait que de rares apparitions au cours des deux dernières années. Si rien n’a bien sûr été confirmé pour l’instant, elle glissait toutefois dans une interview avec Vogue le 22 avril 2024 – soit quatre jours à peine avant la rédaction de ce “reporting budgétaire” – que son “but” était à présent “de revoir la tour Eiffel”. Un message subliminal ? Il faudra malheureusement attendre le 26 juillet et l’ouverture des Jeux pour le savoir.