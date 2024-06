Aya Nakamura Article Discussion Lire Voir le texte source Voir l’historique Outils Cette page est semi-proté

Aya Nakamura Article Discussion Lire Voir le texte source Voir l’historique Outils Cette page est semi-protégée. Page d’aide sur l’homonymie Pour les articles homonymes, voir Nakamura. Aya Nakamura Biographie Naissance 10 mai 1995 (29 ans) Bamako (Mali) Nom de naissance Aya Danioko Pseudonyme Aya Nakamura Nationalités malienne (depuis 1995) française (depuis le 30 avril 2021) Activités Chanteuse, compositrice Période d'activité depuis 2014 Conjoints Niska (de 2018 à 2019) Vladimir Boudnikoff (d) (de 2020 à 2022) Autres informations Labels Warner Music France, Rec. 118 (d), Parlophone Genres artistiques Afrobeat, RnB français (d), pop, pop urbaine, zouk Distinctions OkayAfrica 100 Women (2019) NRJ Music Awards 2020 Discographie Discographie d'Aya Nakamura Durée : 2 secondes.0:02 Prononciation Marque ou logotype modifier - modifier le code - modifier WikidataDocumentation du modèle Aya Nakamura ([aja nakamuʁa]1), de son vrai nom Aya Coco Danioko, est une chanteuse malienne et française, née le 10 mai 1995 à Bamako au Mali. Après des débuts remarqués sur les réseaux sociaux et de nombreuses collaborations, elle fait une percée dès la sortie de son premier album intitulé Journal intime, en 2017, qui est certifié disque de platine après un peu plus de deux ans. En 2018, elle publie son deuxième album Nakamura, avec lequel elle se fait connaître du grand public, propulsée par le single Djadja. Ce nouvel album est certifié disque de diamant, avec des ventes atteignant plus de 550 000 unités en France et plus de 1,2 million d'exemplaires vendus dans le monde. Ses chansons se classent dans les pays francophones et à l'étranger. En 2020, elle est l'artiste francophone féminine la plus écoutée sur Spotify avec 20 millions d'auditeurs mensuels. Elle sort cette même année son troisième album, Aya. Cet album est certifié double disque de platine en 2023, après s'être vendu à 200 000 exemplaires. Le 6 mai 2024, Aya est invitée par Anna Wintour2 au Met Gala. Biographie Enfance et jeunesse Née à Bamako au Mali le 10 mai 19953, issue d'une famille de griots4, elle est l'aînée d’une fratrie de cinq enfants. Sa famille arrive en France quelques mois après sa naissance et emménage à Aulnay-sous-Bois alors qu'elle est encore enfant. Son père est barman à l'aéroport de Roissy5 et sa mère est chanteuse et conteuse traditionnelle6. Elle hésite sur son avenir professionnel et entame des études de mode à La Courneuve : « Je voulais être modéliste, indique-t-elle, mais cela a cessé de me plaire, alors j’ai chanté7. » Malienne de naissance, elle fait tardivement une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation8,9. Elle l'obtient le 30 avril 202110. Débuts et premiers succès avec Journal intime (2014-2017) Elle écrit ses premiers textes à l'adolescence5. En 2014, à l'âge de 19 ans, elle publie son premier titre, Karma, sur Facebook. Passionnée par la série télévisée Heroes, elle choisit comme nom de scène, celui d'un des personnages de cette série : Hiro Nakamura11. Elle compose ensuite avec Seysey une chanson de rupture amoureuse, J’ai mal, sur une mélodie de zouk love. La vidéo du titre dépasse le million de vues sur YouTube. Un ami de longue date, Dembo Camara, devient son producteur et agent artistique. En avril 2021, elle indique ne plus avoir d'agent, gérant elle-même sa carrière5. En 2015, avec le compositeur Christopher Ghenda12, ils réalisent le titre Brisé, qui atteint treize millions de vues sur YouTube. Puis un autre titre en duo avec le rappeur Fababy, Love d'un voyou, qui est mieux accueilli encore sur YouTube. En référence à ses racines, elle réalise également un concert au stade omnisports Modibo-Keïta à Bamako, en première partie de l'Américain d'origine nigériane Davido13,14, et consacre un titre à une des chanteuses maliennes les plus connues, Oumou Sangaré, née comme elle à Bamako. Celle-ci accepte de participer au clip musical correspondant et s'y montre complice7. En janvier 2016, la chanteuse décroche un contrat en maison de disque chez Warner Music (Parlophone)15. La même année, elle continue les collaborations et publie son deuxième single, Super Héros, en featuring avec le rappeur Gradur. À la suite du succès et de l'accueil sur les réseaux sociaux, elle se lance dans la préparation d'un premier album, réalisé tardivement du fait de difficultés à démarrer avec un premier label, mais aussi de la naissance d'une petite fille7,16,17. C'est le 25 août 2017, qu'elle publie son premier album intitulé Journal intime. Elle ne dit rien de sa grossesse à sa maison de disque avant le septième mois, « sinon ils ne m'auraient jamais signée » estime-t-elle5. L'album est certifié disque d'or par le Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP) en France en février 201818,19. Le samedi 23 septembre 2017, elle participe à la Nuit du Mali à Bercy organisée par le Wati-Boss, Dawala, pour célébrer l'anniversaire du Mali à Paris en musique. Elle partage la scène avec Oumou Sangaré et d'autres artistes maliens tels que Cheick Tidiane Seck, Lassana Hawa, Mokobé, etc. L'album sera plus tard certifié disque de platine en mars 202020. Nakamura (2018-2019) En avril 2018, Aya Nakamura sort un titre, premier extrait d'un futur album, intitulé Djadja qui se positionne deux semaines consécutives à la première place du top singles français et certifié disque de diamant21. Le titre devient très rapidement un « tube de l'été » et traverse également les frontières de la France, ou l'Afrique francophone, la Belgique et la Suisse. Il rencontre un franc succès aux Pays-Bas où pour la première fois une chanson francophone d'une artiste féminine prend la tête des ventes depuis 1961, époque où Édith Piaf avait déjà réussi cet exploit avec Non, je ne regrette rien12,22 -, le titre y est certifié double disque de platine selon l'organisme officiel (3x Platine selon le site web français Pure Charts). Djadja est le premier titre en français depuis 2010 à atteindre la première place des ventes aux Pays-Bas23, le dernier titre francophone fut Alors on danse du chanteur belge Stromae. Djadja est diffusé sur les radios allemandes, suédoises, roumaines et autrichiennes24. Le clip cumule 951 millions de vues sur YouTube après sa prestation remarquée aux 34e Victoires de la musique, où elle est nommée deux fois. Son successeur, Copines, sorti en août 2018, entre 4e du classement des singles en France (streaming inclus)25 et est certifié lui aussi disque de diamant. Le 2 novembre 2018, Aya Nakamura sort son deuxième album, intitulé Nakamura26,27. Cet album fait connaître la chanteuse du grand public, une notoriété grandissante propulsée par des singles au fort succès commercial. Le 10 novembre 2018, elle participe à la 20e édition des NRJ Music Awards au Palais des festivals de Cannes, où elle est nommée dans deux catégories : « révélation francophone de l'année » et « chanson francophone de l'année » avec le titre Djadja. Le troisième single de l'album est le titre La dot, dont le clip est sorti le 19 décembre 2018. La dot est certifié single de diamant. Le quatrième single de l'album est le titre Pookie, certifié également single de diamant. Fin juin 2019, a lieu la 19e édition de la cérémonie américaine BET Awards où elle est nommée dans la catégorie « meilleur artiste international »; elle y représente la France aux côtés de Dosseh. Elle devient alors la première artiste féminine francophone à être nommée dans cette catégorie et est pour l'instant toujours la seule. Le 25 octobre 2019, Aya Nakamura sort une édition de luxe de Nakamura avec cinq titres inédits dont le single Soldat sorti quelques mois plus tôt28. Le 3 janvier 2020, il est annoncé que la chanteuse se produira au célèbre festival Coachella. En juin 2020, la jeune femme dévoile un remix de son tube Djadja, en collaboration avec le chanteur colombien Maluma. Celui-ci a été visionné plus de 50 millions de fois sur YouTube29. L'album est officiellement certifié disque de diamant en France avec plus de 500 000 ventes30. Il est également certifié disque de diamant à l'export, par le CNM, avec plus de 500 000 ventes à l'étranger. Au total, l'album cumule 1,3 million d'unités vendues dans le monde[réf. souhaitée]. Aya (2020-2021) Aya annonce son grand retour avec un teaser de son nouveau titre intitulé Jolie Nana, sorti le 17 juillet29,31. Dans le même temps, la chanteuse atteint plus de 20 millions d’auditeurs par mois, elle est la 130e artiste mondiale la plus écoutée sur Spotify32. Elle est alors l'artiste francophone féminine la plus écoutée sur cette plateforme32. Jolie Nana est son troisième single à se hisser à la première place du classement après Djadja et Copines en 2018. La chanson est restée en tête du classement pendant 4 semaines33 et est certifiée single de diamant en France34. Le 9 octobre 2020, elle sort un nouveau single Doudou accompagné d'un clip publié sur YouTube. Une semaine plus tard, le 15 octobre 2020, la sortie du troisième album studio intitulé Aya est annoncée. Aya sort le 13 novembre 2020 dans les bacs35. Dans les quinze morceaux de ce nouvel album, elle se livre un peu plus, même si les thèmes des différents titres restent centrés sur les relations amoureuses, avec des rythmes dansants. Dans le titre Biff, elle réaffirme son identité de jeune femme indépendante : « J’me débrouille toute seule, ce que j’ai, je l’ai gagné toute seule » . L'album utilise toujours une langue française « élastique et inventive », enrichie d'argot36 et d'expressions personnelles. En même temps, elle confirme une volonté de sortir des frontières de l'hexagone avec, en ouverture de l'album, un duo associant une icône de la communauté noire britannique, Stormzy, pour Plus jamais, et en clôture, un autre duo, cette fois avec une rappeuse britannique, Ms Banks, pour Mon Lossa. Un rappeur français est aussi invité sur cet album, Oboy. Elle est désormais l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde37,38. À sa sortie, l'album se classe à la deuxième position du classement français devenant l'album de la chanteuse à se classer le plus haut ; son deuxième album Nakamura s'étant classé en troisième position. Aya bat également un autre de ses records, la chanson Plus Jamais en featuring avec Stormzy débute à la première place du classement français devenant donc le quatrième numéro un de la chanteuse après Djadja et Copines en 2018 et Jolie Nana quelques mois plus tôt ainsi que la première chanson à se hisser à cette place sans être un single d'un album39. En février 2021, l'album est certifié disque de platine, après s'être vendu à 100 000 exemplaires, moins de trois mois après sa sortie40. DNK (depuis 20