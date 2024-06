Entrée en Algérie des enfants binationaux, sans passeport : c’est officiel, voici les conditions Société Par: Merzouk A. 09 Juin 2024 à 18:10 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo L’Algérie multiplie les mesures visant à faciliter l’entrée des membres de sa communauté établie à l’étranger pour passer les vacances de l’été au Bled. Après l’exemption des binationaux de l’obligation d’un visa et d’un passeport valide, une nouvelle mesure vient d’être annoncée pour leurs enfants. La mesure, annoncée par le député des Algériens de France, Abdelouahab Yagoubi, a été confirmée officiellement par l’ambassade d’Algérie à Doha, au Qatar, dans un communiqué rendu public ce samedi 8 juin. Voici les conditions à remplir. Première condition : la mesure concerne les enfants binationaux algériens, âgés de moins de 15 ans, détenteurs d’un passeport étranger en cours de validité. Ces voyageurs n’auront pas besoin de demander un visa pour rentrer en Algérie, même si leur passeport algérien est arrivé à expiration. « Il a été décidé, à titre exceptionnel jusqu’au 31 octobre 2024, d’autoriser les enfants algériens âgés de moins de 15 ans, détenteurs de passeports étrangers, d’entrée en Algérie en compagnie de leurs parents ou tuteurs sans visa avec deux conditions », peut-on lire dans le communiqué. Les 2 autres conditions pour l’entrée en Algérie des enfants algériens de moins de 15 sans visa Pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle mesure, les enfants âgés de moins de 15 ans doivent remplir deux autres conditions : · Être accompagné de leurs parents lors du voyage en Algérie et avoir un passeport étranger en cours de validité et présenter l’un des documents suivants : un livret de famille, un acte de naissance ou une fiche familiale prouvant le lien de parenté avec les parents qui les accompagnent. · Être accompagné du tuteur légal (kafil), avoir un passeport étranger en cours de validité et présenter l’un des deux documents prouvant l’un de ces deux cas : la kafala ou la décision de justice concernant la tutelle de l’enfant. Concrètement, la mesure permet aux enfants algériens binationaux de moins de 15 ans, ne disposant pas d’un passeport algérien biométrique valide, de rentrer en Algérie sans être obligés de refaire ce document ou de formuler une demande de visa. La mesure concerne aussi bien les enfants qui voyagent en compagnie de leurs parents, que ceux voyageant avec leurs tuteurs dans le cadre de la procédure de kafala. Le parent ou le tuteur n’a donc qu’à prouver le lien avec l’enfant sur présentation des documents demandés pour chacun des deux cas. Cette nouvelle mesure vient s’ajouter aux dispositions prises au profit des binationaux, il y a un mois, leur permettant d’entrer en Algérie sur présentation d’un passeport étranger en cours de validité et d’une carte d’identité ou d’un passeport algérien expirés.