Emmanuel Macron prêt à annoncer sa démission ? Ce qu'il aurait vraiment en tête selon un proche. Le patron de LR Eric Ciotti a provoqué ce mardi 11 juin 2024 un séisme au sein de son parti en rompant le cordon sanitaire que la droite maintenait historiquement avec le Rassemblement national, provoquant une explosion de son parti et l'indignation de la majorité. Le chef du parti d'opposition de droite LR Eric Ciotti assiste à une séance de questions au Premier ministre à l'Assemblée nationale à Paris le 10 avril 2024. Le chef du parti d'opposition de droite LR Eric Ciotti assiste à une séance de questions au Premier ministre à l'Assemblée nationale à Paris le 10 avril 2024. © JULIEN DE ROSA / AFP La proposition d'Eric Ciotti, patron du parti Les Républicains, de passer un accord avec le Rassemblement national en vue des législatives anticipées a suscité un vague d'indignation à gauche, dans la majorité, et jusque dans son parti, tandis que le RN a loué un "choix courageux". Appels à la "démission" chez LR Même à droite, la décision d'Eric Ciotti, annoncé au JT de 13h de TF1, a suscité une spectaculaire levée de boucliers. "Eric Ciotti n'engage que lui. Il doit quitter la Présidence des Républicains", a immédiatement publié sur X le chef des députés LR Olivier Marleix. Plusieurs élus lui ont emboîté le pas. "Il doit démissionner. Nous sommes les héritiers de de Gaulle, Giscard, Chirac et Sarkozy", a tancé Philippe Juvin, ancien candidat à la primaire de la droite. "Nous savons désormais qu'en juin 1940, Eric Ciotti n'aurait jamais traversé la Manche" (comme le général de Gaulle), a grondé le député LR de l'Aisne Julien Dive. "Je n'avaliserai jamais, sous aucun prétexte, un accord avec le RN contraire à l'intérêt de la France et à notre histoire", a aussi lancé l'influent président du Sénat Gérard Larcher à ses troupes, demandant à Eric Ciotti de quitter la présidence de LR. Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, a, elle, accusé Eric Ciotti de "vendre son âme pour un plat de lentilles et draper cela dans l'intérêt du pays". "Tout ne s'achète pas. Les Républicains doivent dénoncer immédiatement l'accord proposé", a insisté l'ancienne candidate LR à la présidentielle.