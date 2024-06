Bruno Retailleau accuse Ciotti d'avoir "menti" et de "déloyauté" Le président LR de la région Auvergne-Rh

Bruno Retailleau accuse Ciotti d'avoir "menti" et de "déloyauté" Le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a annoncé mardi sa candidature aux législatives dans son fief de Haute-Loire, tout en déclarant ne pas croire aux "coalitions" après l'appel d'Eric Ciotti de nouer une alliance entre LR et le RN. Geoffroy Didier, secrétaire général délégué des Républicains et député européen, dénonce l'accord LR-RN voulu par Eric Ciotti: "La salade niçoise d'Eric Ciotti est à vomir. L’ADN de la droite, c’est la République. Toute collaboration avec l’extrême-droite est une trahison de l’esprit des Républicains".