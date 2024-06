Législatives: Marion Maréchal annonce qu’il n’y aura pas d’accord entre Reconquête et le RN Ar

Législatives: Marion Maréchal annonce qu’il n’y aura pas d’accord entre Reconquête et le RN Nouveau rebondissement: deux jours après la dissolution de l'Assemblée nationale et la convocation de législatives anticipées, Marion Maréchal annonce qu’il n’y aura finalement pas d’accord entre son parti, Reconquête, et le Rassemblement national. Marine Le Pen et Marion Maréchal-Le Pen le 30 novembre 2013 à Carpentras. Marine Le Pen et Marion Maréchal-Le Pen le 30 novembre 2013 à Carpentras. © BERTRAND LANGLOIS / AFP Marion Maréchal a déploré mardi "un changement de position" du RN qui "refuse le principe même d'un accord" avec son parti, Reconquête, dans le cadre des élections législatives des 30 juin et 7 juillet. "Malgré mes tentatives de négociation, le regrettable argument qui m'a été avancé (est) qu'ils ne souhaitent aucune association directe ou indirecte avec Eric Zemmour", a expliqué dans un communiqué celle qui dirigeait la liste zemmouriste aux européennes. Marion Maréchal déplore une "décision soudaine et contradictoire" Marion Maréchal avait rencontré lundi après-midi Jordan Bardella et Marine Le Pen au siège du RN. À l'issue de cette entrevue, le président du parti à la flamme avait souligné que sa concurrente d'hier avait "fait preuve durant toute la campagne d'une démarche et d'une attitude constructive à l'égard du Rassemblement national", tout en glissant que ça n'avait "pas été le cas d'Eric Zemmour". J'aime mon joli ventre musclé Slimdoo.com J'aime mon joli ventre musclé Sponsorisé Marion Maréchal avait pour sa part exprimé son "souhait ardent" de "trouver le moyen de nous rassembler" avec le parti lepéniste. Elle devait "en discuter" mardi après-midi avec Eric Zemmour, le président de son parti Reconquête!, sur fond d'inimitié notoire entre eux. "Alors que nous étions sur le point de finaliser un accord prévoyant la représentation des 1,4 million d'électeurs de Reconquête aux élections européennes dans une coalition législative, Jordan Bardella m'a informée (mardi) après-midi d'un changement de position", a-t-elle écrit dans son communiqué "Cette décision soudaine et contradictoire avec nos nombreux échanges et travaux préparatoires n'est pas à la hauteur des événements et de l'espoir suscité parmi les Français", a-t-elle ajouté.